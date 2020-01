Vlatko Čančar vnovič 'obsedel' na klopi

Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, najboljša strelca pri Denverju pa sta bila Jerami Grants 25 točkami in Nikola Jokić, ki je zbral 24 točk, 12 skokov in enajst podaj.

Odigranih je bilo še sedem drugih tekem. Atlanta je s 152:133 je ugnala Washington, New York je bil boljši od Brooklyna 110:97, Los Angeles Clippers so premagali Orlando (112:97), Portland Indiano (139:129), Memhpis Phoenix (114:109), New Orleans Boston (123:108) in Toronto San Antonio (110:106).



Izidi:

Denver Nuggets - Houston Rockets 117:110

(Vlatko Čančar ni igral za Denver)

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 106:110

Atlanta Hawks - Washington Wizards 152:133

New York Knicks - Brooklyn Nets 110:97

Orlando Magic - LA Clippers 97:112

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 114:109

New Orleans Pelicans - Boston Celtics 123:108

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 139:129