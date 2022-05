Vnovič izjemni Dončić premalo za (šampionski) Golden State

Po dveh zanesljivih porazih na uvodnih dveh gostujočih tekmah košarkarjev Dallasa proti Golden Statu je bilo pričakovati, da bodo varovanci Jasona Kidda v domačem American Airlines Centru ponovili predstavi iz konferenčne polfinale serije s Phoenixom. Tedaj so Luka Dončić, Spencer Dinwiddie in druščina povsem zasenčili favorizirana Sonca in se vrnili v serijo ter jo na koncu tudi dobili s spektakularno zmago na sedmi tekmi v Arizoni.

Tokrat pa je na drugi strani šampionsko moštvo iz Kalifornije, ki ne odpušča napak, ki jih je bilo v igri Dallasa zdaj že na treh zaporednih tekmah preprosto preveč za vsaj eno zmago in morebiten priključek v finalni seriji zahoda. Tudi vstop v tretjo tekmo je bil po okusu zasedbe, ki jo s trenerske klopi odlično vodi nekdanji (hvaležni) organizator igre iz časov šampionske dinastije Chicago Bullsov Steve Kerr, ki ima na razpolago toliko posamične kakovosti, da četudi denimo prvi zvezdnik Bojevnikov Steph Curry morda nima svojega dne, bo v ospredje stopil nekdo drug in popeljal trikratne prvake Lige NBA med leti 2015 in 2019 do uspeha. Golden State je hitro utišal nabito polne tribune American Airlines Centra z delnim izidom 10:0 za +12 gostov sredi prve četrtine (7:19), kar pa kljub vsemu ni ohromilo igre domačih, ki so s koši Luke Dončića in Spencerja Dinwiddieja Dallas vrnili v igro.