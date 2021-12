Vodilna Barcelona v okrnjenem 18. krogu izgubila proti Baskoniji

V košarkarski evroligi imajo ob koncu leta 2021 veliko težav z okužbami. Zaradi izbruha v več ekipah so morali odpovedati oziroma prestaviti pet tekem 18. kroga, odigrali so le štiri. Med neodigranimi so tudi tiste, ki bi imele slovenski delež. Igrala pa je vodilna Barcelona in nekoliko presenetljivo izgubila z Baskonio s 75:94.

V sredo sta tako igrala le Monaco in Maccabi Tel Aviv, z 82:76 so zmagali Francozi. Prestavili pa so tekme Olympiacos - CSKA Moskva, Fenerbahče Istanbul - Real Madrid, pri Špancih je na prejšnji tekmi prav zaradi pomanjkanja igralcev priložnosti prvič dobil tudi 17-letni slovenski igralec Urban Klavžar, ter Armani Milano - Alba Berlin. PREBERI ŠE Od Heliosa do Reala: 'Pri 14 letih je bil bolj zrel kot marsikateri profesionalec' Za danes je bilo predvidenih pet tekem, odigrali so le dve. Že prej je bilo jasno, da ne bo dvoboja Asvel Villeurbanne - Bayern München, član katerega je tudi Žan Mark Šiško. Na dan tekme pa so morali zaradi preveč okužb in posledično premajhnega števila igralcev v ekipi Panathinaikosa odpovedati še dvoboj grškega moštva z Žalgirisom iz Kaunasa, kjer igra Zoran Dragić, vodi pa ga Jure Zdovc. Bomo Dragića sploh še videli zaigrati za Žalgiris? FOTO: Žalgiris V osiromašenem sporedu je nato Unics Kazan premagal Anadolu Efes s 75:67, Crvena zvezda je morala priznati premoč Zenitu iz St. Peterburga s 76:80, v večerni tekmi pa je vodilna Barcelona gostovala pri Baskonii in po odlični predstavi domačih šele tretjič v sezoni izgubila, na koncu pa je bila razlika 19 točk v korist Baskov. Izidi, 18. krog: - sreda, 29. december: Monaco - Maccabi Tel Aviv 82:76 Olympiacos - CSKA Moskva prestavljeno Fenerbahče Istanbul - Real Madrid prestavljeno Armani Milano - Alba Berlin prestavljeno - četrtek, 30. december: Unics Kazan - Anadolu Efes 75:67 Crvena zvezda - Zenit St. Peterburg 76:80 Baskonia - Barcelona 94:75 Panathinaikos - Žalgiris Kaunas prestavljeno Asvel Villeurbanne - Bayern München prestavljeno