Bosta Dončić in Gafford združila moči v Los Angelesu? Američani so v to prepričani

Tako Lakers kot Mavericks so že končali sezono. Dallas je obstal v dodatnih kvalifikacijah za končnico, LA pa je v prvem krogu z 1:4 v zmagah hitro izpadel proti Minnesoti. V tem dvoboju se je izkazalo, da jezernikom manjka pravi igralec na položaju centra, na zadnji tekmi je center Minnesote Rudy Gobert dosegel kar 27 točk ob 24 skokih in dveh blokadah, v to smer pa kažejo tudi napovedi nove menjave med teksaško in kalifornijsko ekipo.