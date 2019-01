Vodstvo lige kaznovalo Dončića, ta bo poskušal 'jezo stresti' nad Clippersi

Luka Dončićblesti, Dallas Mavericksi pa izgubljajo tekme. Tako bi lahko na hitro opisali prve tedne v letu 2019. Moštvu iz Teksasa je namreč na enajstih tekmah v letošnjem letu zgolj trikrat uspelo zmagati in zdi se, da je vse bolj oddaljeno od mest, ki po koncu rednega dela vodijo v končnico. Mavericksi so namreč v dosedanjih 46 tekmah vknjižili 20 zmag in 26 porazov, ter na zahodu zasedajo 13. mesto. Za osmim mestom, ki ga trenutno drži moštvo Utaz Jazza in je še zadnje, ki vodi v končnico, 'zaostajajo' za šest zmag, s predpostavko, da tekmeci, ki so pred njimi na lestvici, vse tekme izgubijo, Mavericksi pa vse zmagajo.

Prvaki iz leta 2011 so trenutno sredi niza štirih zaporednih porazov in upajo, da bodo pred domačimi navijači v American Airlines Centru ta negativni niz končno prekinili. Nasprotnik je zasedba Los Angeles Clippersov, ki v zadnjem času tudi ni v bleščeči formi. Tudi varovanci legendarnega Doca Riversaso bili sredi niza štirih zaporednih porazov, dokler niso v zadnji tekmi premagali San Antonia in za las še zadržali mesto, ki po koncu rednega dela vodi v končnico. Edini medsebojni obračun v letošnji sezoni je sicer pripadel zasedbi iz mesta angelov, ki so slavili s tesnih 125 : 121. Na omenjeni tekmi pa je imel Dončić enega najboljših večerov v Ligi NBA, saj je nasprotniku nasul 32 točk. Pred novim medsebojnim obračunom je o Ljubljančanu seveda tekla beseda tudi na novinarski konferenci gostujoče zasedbe."Ne vem. če sem si kdaj prej bolj želel gledati novinca kot si želim sedaj gledati Luko. On je Larry Birdin Magic Johnsonv enem,"je z izbranimi besedami govoril trener, ki je leta 2008 z Bostonom tudi osvojil naslov v ligi NBA.