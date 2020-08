Vodstvo lige NBA in igralci na sestanku našli skupen jezik za dokončanje sezone

Kljub dogovoru nocojšnje tri tekme končnice lige NBA ne bodo odigrane. Skupaj s tremi neodigranimi sredinimi obračuni bo Liga NBA našla nadomestni termin, poroča ugledni novinar ESPN-a Adrian Wojnarowski . Sezona bi se po pisanju ameriških medijev lahko nadaljevala že v petek, a najverjetneje se bo to zgodilo v soboto ali nedeljo. Sestanek vodstva lige NBA z igralci se je odvil v četrtek, s pričetkom ob 17. uri po našem času. Zadnja tekma, ki je bila odigrana v končnici lige NBA v mehurčku v Orlandu je bila tekma med LA Clippers in Dallasom.

V sredo 'odpadle' tri tekme

Spomnimo: ekipi Los Angeles Lakers s prvim zvezdnikom svetovne košarkeLeBronom Jamesom in Los Angeles Clippers, ki se v prvem krogu končnice lige NBA merijo z Dallas Mavericks Luke Dončića, so na sredinem izrednem sestanku glasovali za predčasen konec sezone. Razlog za tako rigorozno odločitev je bil protest proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA, ki jih je sprožila nedavna smrt Jacoba Blaka v Wisconsinu. Obe moštvi, velika tekmeca in favorita za naslov prvaka lige NBA, sta izrazili željo, da se sezona, ki zaradi koronavirusne pandemije poteka v mehurčku na Floridi, v znak protesta predčasno konča, poročajo ameriški ESPN, The Athleticin Yahoo Sports. Preostalih enajst ekip je že v sredo glasovalo za dokončanje sezone.