Vodstvo lige NBA prestavilo tekmo Dallasa in Detroita

V ponedeljek je osrednji del ZDA, in sicer od meje s Kanado do Mehiškega zaliva, zajelo veliko snežno neurje. Najbolj prizadet je jug ZDA, kjer so takega vremena najmanj vajeni.

V El Pasu na meji s Teksasom je temperatura padla na minus deset stopinj Celzija, pa tudi v Houstonu se je termometer spustil na minus devet. Razmere v Teksasu so katastrofalne, odpoved tekme pa je bila pričakovana.

Dallas Mavericksi, pri katerih blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, je trenutno na desetem mestu v zahodni konferenci. Na dosedanjih tekmah je dosegel 13 zmag in doživel 15 porazov. Detroit je na zadnjem mestu v vzhodni konferenci, njegovo razmerje zmag in porazov znaša 8-19.