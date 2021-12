Vodstvo lige NBA želi skrajšati čas karantene za košarkarje

Prav kmalu naj bi prišlo do dogovora med vodstvom lige NBA in sindikatom igralcev (NBPA) glede skrajšanja karantene, poroča ESPN. Podobno kot v ostalih športnih panogah imajo tudi košarkarji in moštva v ligi NBA velike težave zaradi okužb oziroma strogega zdravstvenega protokola, da sestavijo moštva za ligaške tekme.

Predlog je, da bi karanteno oziroma samoizolacijo iz trenutnih desetih dni skrajšali na šest, kar bi bilo precej bolj enostavno za logistiko in sestavljanje moštva. Ni še povsem jasno, kako bo vse skupaj spremenilo postopek protokola, a o tem naj bi se dogovorili v kratkem.

Vodstvo lige NBA je sicer prestavilo nekaj tekem, sezone pa ne bodo ustavili, to je jasno dejal komisar lige Adam Silver: "Lige NBA ne bomo prekinjali. Preučili smo možnosti in lahko vam povem, da nismo našli niti ene dobre razlage, zakaj bi to storili. Spremljamo dogajanje in vemo, da virus ne bo izginil, zato se moramo naučiti z njim živeti."