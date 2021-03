Vogel pričakuje 'takojšen' učinek: Drummond je med najboljšimi centri v ligi

Andre Drummond je novo zvezdniško ime v kadru Los Angeles Lakersov, ki v vlogi branilcev naslova za zdaj ne uživajo preveč, potem ko so zaradi težjih poškodb v tej sezoni za dlje časa že ostali brez junakov prejšnje sezone, Anthonyja Davisa in LeBrona Jamesa. Na vzhodni obali, natančneje v New Yorku, se v vrstah Brookyln Netsov medtem sestavlja novo zvezdniško moštvo, ki bi se letos z Jezerniki lahko pomerilo za najbolj cenjeno košarkarsko klubsko lovoriko.

Po tem, ko so Mrežice po Jamesu Hardnuv svoje vrste zvabile še LaMarcusa Aldridgea, je bil odgovor branilcev naslova Drummond, čigar selitev iz vrst Cleveland Cavaliersov je bila potrjena tik pred nedeljsko večerno tekmo z ekipo Orlando Magic. Drummond je sicer svojo (pričakovano) selitev potrdil z objavo na Instagramu, ko je ob svoji ilustraciji v dresu Lakersov zapisal: "Nazaj na delo."

'Nekdo, na kogar bo moral paziti vsak koordinator obrambe'

V Clevelandu se je po osmih letih kot član Detroit Pistonsov zadržal vsega eno leto, zdaj pa bo ob Jamesu in Davisu, če bosta seveda kaj kmalu nared, predstavljal zastrašujoč trio velikanov, ki naj bi Jezernikom pomagal v boju za drugi zaporedni in rekordni 18. naslov.

"Vsi smo navdušeni. Je med najboljšimi centri v ligi in nekdo, na kogar bo moral paziti vsak koordinator obrambe, medtem ko bo poskušal ustaviti LeBrona, AD-ja in naše branilce, ko nam bo steklo,"je bil zadovoljen trener Frank Vogel, ki je lahko v nedeljo zvečer proslavljal tudi prigarano zmago nad Orlandom (96:93).

Dolg seznam prispevkov

"Lahko dominira na obeh straneh in njegova telesna moč je nekaj, na kar bodo morali biti pozorni," je dodal Vogel."Mislim, da nas bo v bližnji prihodnosti močno dvignil. Je med najdominantnejšimi pri 'pick and rollih', pri lovljenju visokih podaj, pri igri pod košem in skokih v napadu v tej igri. Pa tudi pri postavljanju blokov. Seznam tega, kaj vse bo prispeval k naši skupini, je dolg. Veste ... Mislim, da bo imel v napadu takojšen učinek."

Davis zaradi poškodbe ne igra od sredine februarja, šlo naj bi za težavo z mečno mišico, medtem ko si je James po trčenju z nasprotnim košarkarjem pred dobrim tednom huje zvil gleženj. Skupaj s tekmo z Atlanta Hawksi, ki jo je najkoristnejši igralec lanskega finala zapustil predčasno, so branilci naslova izgubili štirikrat zapored, zdaj pa so z uspehom proti Orlandu povezali dve zmagi, potem ko so na prejšnjem obračunu ugnali ravno Drummondov Cleveland. Na četrtem mestu v zahodni konferenci Lakersi trenutno za štiri zmage zaostajajo za vodilno ekipo Utah Jazz, ki ji sledijo še Phoenix Sunsi in mestni tekmeci Jezernikov, Los Angeles Clippersi.