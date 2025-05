Volkovi še drugič boljši od bojevnikov, Boston odgovoril Knicksom

Košarkarji Minnesote Timberwolves, ki so v prvem krogu končnice lige NBA izločili Los Angeles Lakers Luke Dončića, so vpisali še drugo zmago v polfinalu zahodne konference severnoameriške lige. Volkovi so zmagali s 102:97 nad Golden State Warriors in v boju na štiri dobljene zmage prevzeli vodstvo v drugem krogu končnice lige NBA z 2:1. Junak Minnesote je bil Anthony Edwards, ki je dosegel 36 točk.

Bojevniki, pri katerih še vedno manjka poškodovani zvezdnik Stephen Curry, so poskušali zaustaviti nalet volkov z bolj trdo igro v obrambi, vendar pa so volkovi premagali obrambo domače zasedbe in odigrali izjemno četrto četrtino. Prevladovala sta Edwards in Julius Randle, ki je vpisal trojni dvojček s 24 točkami, 12 podajami in 10 skoki. Na vprašanje o tem, kaj je bilo odločilno, je Edwards po tekmi dejal: "Igrati kot ekipa, se posvečati obrambi in omejiti te fante na en met." Timberwolves lahko v končnici drugega kroga zahodne konference na četrti tekmi v ponedeljek v San Franciscu že odskočijo s tremi zmagami, s čimer bi naredili pomemben korak v boju za napredovanje v konferenčni finale.

"Nikoli se ne moreš počutiti preveč udobno," je dejal Edwards. "To je šampionska ekipa, proti kateri se borimo, to je v njihovem DNK. To počnejo, zato moramo biti ves čas pripravljeni." Edwards je v prvem polčasu dosegel osem točk, v drugem polčasu pa je prispeval 28 točk, v četrti četrtini 13 in zadel 10 od zadnjih 16 metov. "V prvem polčasu sem bil zanič," je nadaljeval. "A veste, tudi to se zgodi. Padali bodo tudi takšni meti, sploh ne bom mogel priti do koša. Toda dokler zaupate temu, kar počnete, nadaljujete in mečete samozavestno, bo vse v redu."

