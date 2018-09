VOYO: Američanke proti Latvijkam po tretjo zaporedno zmago

V skupini D poleg Američank in Latvijk nastopajo še Kitajke in Senegalke. V četrtfinale mundiala v Španiji neposredno vodi le prvo mesto in Američanke so zanesljive potnice v nadaljevanje. Reprezentanca ZDA je glavni favorit za zlato odličje in naslov svetovnih prvakinj, že rekordni deseti.

Američanke so najprej premagale Senegalke za 20 točk (87:67), v drugem krogu pa prav tako zanesljivo še Kitajke s 100:88 in bodo lovile tretjo zaporedno zmago, Latvijke pa čim manjši poraz, saj bodo nato zaključile z nastopi na SP. Tako Kitajke kot Senegalke čakata kvalifikacijski tekmi za preboj v četrtfinale.

Svetovno prvenstvo na Tenerifih poteka od 22. do. 30. septembra, zaključne boje si boste lahko ogledali na VOYO. To pomeni vse četrtfinalne tekme, obe polfinalni in nato še finalna tekma in boj za 3. mesto.