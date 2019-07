VOYO: Španke in Francozinje za zlato odličje v Beogradu, Srbkinje do brona

Nobeni ekipi od leta 1991 še ni uspelo ubraniti evropskega naslova, španskim reprezentantkam pa lahko v nedeljskem velikem finalu evropskega prvenstva v košarki uspe prav to. V ponovitvi finala 2013 in 2017, v katerem so obakrat slavile košarkarice z Iberskega polotoka, bodo Francozinje lovile svoje tretje evropsko zlato odličje, potem ko so se že četrtič zapored uvrstile v finale, kjer pa jim je v zadnjih letih vedno znova nekaj zmanjkalo. Jim lahko nocoj uspe? Pridružite se nam na VOYO!

V taboru Špank največ stavijo na Astou Andour, ki je bila v polfinalu proti Srbiji odlična. Zabeležila je 17 točk in dodala ša pet skokov. Še bolj razpoložena je bila na četrtfinalni tekmi z Rusijo, kjer je prispevala 24 točk in ob tem pobrala kar 12 odbitih žog. Na drugi strani Francozinje največ upov polagajo na Marine Johannes in Sandrine Grudo. Prva, igralka New York Libertyja, ki nastopa v ligi WNBA, je z 20 točkami v polfinalu pokopala britanske upe. Druga, ki je leta 2016 ligo WNBA z Los Angeles Sparksi tudi osvojila, je bila nezaustavljiva na četrtfinalni tekmi z Belgijo, ki jo je končala s kar 33 točkami. Je pa Gruda s 15 točkami na tekmo tudi najučinkovitejša Francozinja na letošnjem evropskem prvenstvu.

Srbkinje do brona

Srbska košarkarska reprezentanca je osvojila odličje bronastega leska na letošnjem ženskem evropskem prvenstvu v Srbiji in Latviji, potem ko je v Beogradu premagala Veliko Britanijo z 81:55. V današnjem "malem finalu" so izbranke domače selektorice Marine Maljković povsem zasenčile Britanke, najbolj prepričljivo pa so zaigrale v tretji četrtini, ki so jo dobile z 21:6.

Pri gostiteljicah je blestela Sonja Petrović, ki je dosegla 14 točk in pobrala 13 žog pod obema obročema, pri Britankah pa je bila najbolj učinkovita Temi Fagbenle s 23 točkami.

Evropsko prvenstvo, tekma za tretje mesto, izid:

Srbija - Velika Britanija 81 : 55 (25 : 16, 15 : 7, 21 : 6, 20 : 16)