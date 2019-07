VOYO: Srbkinje pred 20.000 navijači proti Špankam lovijo finale

V četrtfinalu EP v Srbiji so Francozinje po podaljšku premagale Belgijo s 84:80. Belgijke so v kvalifikacijah za četrtfinale izločile Slovenijo. Tekmice Francozinj bodo Britanke, ki so z 62:59 ugnale Madžarsko. Španke so gladko z 78:54 odpravile Rusijo, Srbkinje pa so bile boljše od Švedinj s 87:49. Šest najboljših ekip se bo uvrstilo na štiri olimpijske kvalifikacijske turnirje za nastop na poletnih igrah v Tokiu.



Spomnimo, Slovenske košarkarice so končale z nastopi na 37. evropskem prvenstvu v Beogradu. V kvalifikacijah za četrtfinalu so izgubile z Belgijo s 67:72. Ne glede na tesen poraz proti velikim favoritinjam so lahko Slovenke zadovoljne zapustile Srbijo, saj so se prvič v zgodovini uvrstile med dvanajst najboljših ekip v Evropi in s tem izboljšale štirinajsto mesto s premiernega evropskega prvenstva 2017 v Pragi.



Polfinale, Srbija: EP, ženske, polfinale:

Velika Britanija - Francija (18.00)

Srbija - Španija (20.30)