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Vrhunec Evrolige bo tudi letos potekal v Abu Dabiju

Abu Dabi, 27. 10. 2026 18.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Evroliga

Zaključni turnir najboljše četverice košarkarske Evrolige bo v letih 2027 in 2029 spet potekal v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih, je na svoji strani zapisala Evroliga.

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Prestolnica emiratov je enkrat že gostila zaključni turnir Evrolige, in sicer leta 2025, ko je takrat Fenerbahče v finalu premagal Monaco.

Final four minule sezone je maja letos potekal v Atenah, ko je naslov osvojil domači Olympiacos. V finalu je z 92:85 premagal madridski Real.

Zaključni turnir za letošnjo sezono 2026/27 bo prihodnje leto v Etihad Areni potekal od 28. do 30. maja.

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evroliga košarka abu dabi

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