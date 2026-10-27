Vrhunec Evrolige bo tudi letos potekal v Abu Dabiju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prestolnica emiratov je enkrat že gostila zaključni turnir Evrolige, in sicer leta 2025, ko je takrat Fenerbahče v finalu premagal Monaco.

Final four minule sezone je maja letos potekal v Atenah, ko je naslov osvojil domači Olympiacos. V finalu je z 92:85 premagal madridski Real.

Zaključni turnir za letošnjo sezono 2026/27 bo prihodnje leto v Etihad Areni potekal od 28. do 30. maja.