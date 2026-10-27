Vrhunec Evrolige bo tudi letos potekal v Abu Dabiju

Prestolnica emiratov je enkrat že gostila zaključni turnir Evrolige, in sicer leta 2025, ko je takrat Fenerbahče v finalu premagal Monaco.
Final four minule sezone je maja letos potekal v Atenah, ko je naslov osvojil domači Olympiacos. V finalu je z 92:85 premagal madridski Real.
Zaključni turnir za letošnjo sezono 2026/27 bo prihodnje leto v Etihad Areni potekal od 28. do 30. maja.
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