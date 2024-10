Vrhunec sodniške nesposobnosti, dve minuti je šest igralcev igralo proti petim

Borac je bil večino tekme boljši nasprotnik, saj si je sredi tretje četrtine priigral 19 točk prednosti. Kljub velikemu zaostanku je Zlatibor do konca rednega dela uspel izenačiti ter izsiliti podaljšek. V podaljšku je Borac z nekaj ključnimi meti uspel zadržati prednost in doseči pomembno zmago v skupini D Lige ABA 2. Pri Borcu je z 21 točkami in 8 skoki izstopal Đorđe Topolović, medtem ko je Brano Đukanović za domačine dosegel 25 točk in 3 asistence.