Vrhunski slovenski chef s svojimi jedmi razvajal Lukove goste in jih presenetil s torto

Na praznovanju zgodovinske pogodbe Luke Dončića so naši košarkarji pokazali, da ne 'zažigajo' samo na parketu, ampak tudi na odru. Družbena omrežja so preplavili posnetki in fotografije mega zabave s hrvaško pevko Severino. Za našo oddajo je o zabavi spregovoril slovenski chef Tomaž Kavčič, ki je za okoli 100 gostov pripravil prav posebno torto.

'Pokali' so od sreče. To je najveretnejši opis naših košarkarjev v Vipavi. Kako bi lahko rekli ne Luki Dončiću in skupnemu praznovanju, ki ga je zaznamovala tudi posebna torta - presenečenje vrhunskega slovenskega chefa Tomaža Kavčiča, ki se lahko pohvali z Michelinovo zvezdico.

icon-expand Za košarkarje je kuhal chef Tomaž Kavčič, dobitnik Michelinove zvezdice. FOTO: Bobo

"Celoten meni je bil pripravljen s spoštovanjem do tradicije, lokalno, sezonsko. S torto smo se res potrudili. Na krožnik smo narisali igrišče, na vrh pa položili košarkarsko žogo. Zelo jim je bila všeč," pove Kavčič. Na dvorcu Zemono se je v torek zabavalo okoli 100 gostov, tudi nekdanji kapetan zlate reprezentance Goran Dragić. Kako zelo lepo so se imeli, smo izvedeli predvsem zahvaljujoč njihovim izbrankam, ki so na družbenih omrežjih delile svoje modne odločitve, nežne trenutke in zvezdo večera - Severino.