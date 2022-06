Vrnitev Gorana Dragića razprodala Stožice v dobrih dveh urah

Kot je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS), so v tem času prodali vseh 9000 vstopnic iz slovenske kvote. Po pravilih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) mora organizator tekme pet odstotkov kapacitete dvorane nameniti gostujoči reprezentanci. Tako ima Hrvaška košarkarska zveza na voljo okoli 500 vstopnic. Če jih ne bodo prodali, bodo na voljo slovenskim navijačem, so dodali pri KZS.

Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.

Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij. Ta bo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023.