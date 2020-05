Vrnitev košarke: Igralci Cedevite Olimpije po 61 dnevih znova trenirali

Uvodni trening po dvomesečnem tekmovalnem premoru je bil namenjen predvsem temu, da so igralci znova prijeli žogo v roke. Zbrali so se Jaka Blažič, Edo Murić,Ivan Marinković, mladi up Rok Radović in nekateri košarkarji ekip mlajših starostnih kategorij. Glavni trener ekipe Jurica Golemac se je v petek vrnil v Ljubljano, teden pa bo preživel v samoizolaciji.