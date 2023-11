Preobrat Milwaukeeja pokvaril odličen strelski večer naveze Dončić-Irving

V preobratov polni tekmi je dolgo kazalo na zmago gostov iz Teksasa, ki so devet minut pred koncem vodili z desetimi točkami. Potem pa sta na sceno stopila prva zvezdnika Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo in Damian Lillard. Grk je v zadnji četrtini dosegel kar 15 od svojih 40 točk, zbral je še 15 skokov in sedem podaj. Lillard je 27 točkam dodal še 12 asistenc.

"Giannis nas je kaznoval. Ne vem, koliko točk je dosegel v raketi, ampak zagotovo veliko. Težko ga je ustaviti, a mi smo mu dovolili preveč prostora v raketi," je razloge za poraz iskal Luka Dončić. Slovenski as je odlično metal iz igre (15/26, 4/9 za tri) in se zaustavil pri 35 točkah, devetih podajah in devetih skokih. Vendar velja izpostaviti, da je Dallas z njim na parketu tekmo izgubljal za kar 17 točk.

Še štiri točke več je za goste prispeval Kyrie Irving, ki je po zaspanem začetku prevzel pobudo v zaključku, ko je Dallas že zaostajal. Za varovance Jasona Kidda so bile usodne prav zadnje minute, ko je v napadu še nekako šlo, a je zatajila predvsem obramba. "Ne moreš računati na zmago, če v zadnji četrtini prejmeš 43 točk. Postavili smo se v položaj, da bi v gosteh premagali odlično ekipo, a nam je nekaj zmanjkalo," je izpostavil trener Dallasa.