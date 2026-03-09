Naslovnica
Košarka

Vrnitev Tatuma po desetmesečni odsotnosti, četrti zaporedni poraz Detroita

Ljubljana, 09. 03. 2026 08.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jayson Tatum

Francoz Victor Wembanyama je na tekmi košarkarske lige NBA dal 29 točk za zmago San Antonia nad Houstonom s 145:120, Jayson Tatum pa v Clevelandu 20 točk za slavje Bostona s 109:98.

Boston Celtics so do rekordnega 18. naslova prvakov NBA junija 2024 prišli v finalni seriji proti Dallasu, ko je tam še igral Luka Dončić. Vrnitev Jaysona Tatuma po desetmesečni odsotnosti zaradi pretrgane ahilove tetive je ponovno obudila sanje Bostona o naslovu prvaka.

Preberi še 'Ko je obramba na visoki ravni, lahko premagamo kogarkoli'

Osemindvajsetletni Tatum, zlat z ZDA na olimpijskih igrah v Parizu 2024, se je v petek vrnil za zmago s 120:100 proti Dallasu, 298 dni po tem, ko se je v Madison Square Gardnu v New Yorku med tekmo končnice proti Knicks zgrudil od bolečin.

Jaylen Brown
Jaylen Brown
FOTO: AP

Na drugi tekmi po vrnitvi je v Clevelandu dosegel 20 točk, Jaylen Brown pa je bil najboljši strelec Bostona z 23 točkami, dodal je devet skokov in osem podaj. Pet igralcev Celtics je končalo z dvomestnim številom točk, na lestvici pa so ostali tesno za Detroit Pistons, ki vodijo v vzhodni konferenci.

Preberi še Dončić napolnil koš Knicksov za prestižno zmago Lakersov

Detroit je doživel svoj četrti zaporedni poraz. Miami Heat so zmagali s 121:110. Center ekipe s Floride Bam Adebayo je bil ključen z devetimi skoki, šestimi podajami in 24 točkami, s čimer je pri 28 letih presegel 10.000 točk v karieri. Cade Cunningham je za Pistons prispeval 26 točk in 10 podaj.

Le eno zmago več od Lakers imajo Houston Rockets, ki so izgubili v San Antoniu, Spurs so zmagali kar s 145:120 in so za tokrat prosto Oklahomo drugi na zahodnem delu. Do 15. zmage v sezoni so prišli igralci Sacramento King, s 126:110 so odpravili Chicago Bulls, a ostali na zadnjem mestu celotne lige. Prav tako 15 zmag ob enem porazu manj (49) ima ekipa Indiana Pacers, ki jo je v Portlandu premagalo moštvo Trail Blazers s 131:111.

Izidi:
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 98:109

Los Angeles Lakers - New York Knicks 110:97
(Luka Dončić 35 točk, 8 skokov, 4 podaje v 38:24 min. za LA Lakers)

Miami Heat - Detroit Pistons 121:110

Toronto Raptors - Dallas Mavericks 122:92

New Orleans Pelicans - Washington Wizards 138:118

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 91:130

San Antonio Spurs - Houston Rockets 145:120

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 131:111

Sacramento Kings - Chicago Bulls 126:110

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 111:99

košarka nba

