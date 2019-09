Vrnitev velikega upa srbske košarke: Darko Miličić bo nastopal v četrti ligi

Ko se je Darko Miličić odločil končati aktivno igralsko kariero, mu je bilo vsega 28 let. Svojo odločitev je tedaj pojasnjeval z besedami, da mu košarka nikoli ni bila v veselje in da jo je igral le zaradi zaslužka. A očitno si je 213 centimetrov visoki Novosadčan pri 34 letih premislil, saj se bo v kratkem vrnil na domače parkete. Oblekel bo dres lokalne ekipe I came to play, ki je bila ustanovljena letos in nastopa v četrti srbski ligi.

V intervjuju za Basketball Sphere je 34-letnik dejal: "Vesel sem, da se vračam. Mladim košarkarjem želim pomagati pri napredku v njihovi igri, obenem pa si želim doseči še karseda dobre rezultate." Moči bo združil s še dvema nekdanjima srbskima reprezentantoma, in sicerJovom Stanojevićem in Brankom Cvetkovićem.

Miličić je v NBA nastopil na 468 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 6 točk in 4,2 skoka. Poleg že omenjenih Detroit Pistons in Boston Celtics je zaigral še za Orlando Magic, Memphis Grizzlies in New York Knicks.