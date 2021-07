Sprejem 'zlatih' košarkarjev na brniškem letališču

Slovenskim košarkarjem se je prvič v 30 letih uspelo uvrstiti na olimpijske igre, potem ko so na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu zapovrstjo premagali Angolo, Poljsko, Venezuelo in nato v velikem finalu še gostiteljico Litvo. Na odločilni tekmi je bilo 96:85, blesteli so Luka Dončić s trojnim dvojčkom (31 točk, 13 podaj in 11 skokov), Vlatko Čančar, ki je zadel nekaj ključnih trojk in na koncu vpisal 18 točk, ter Jaka Blažič z dvema manj.

Po zgodovinskem uspehu so čestitke na račun slovenskih košarkarjev deževale z vseh strani, najzvestejši navijači pa jih bodo danes pričakali na brniškem letališču, na katero naj bi reprezentanti skupaj s strokovnim štabom prispeli okoli 15. ure.

Slovenijo na Japonskem v skupini C čakajo obračuni z Argentino, Japonsko in Španijo. V četrtino finala bosta napredovali prvi dve ekipi in tudi dve od treh tretjeuvrščenih reprezentanc. Naš komentator in legenda slovenske košarke Peter Vilfan je po nedeljskem obračunu dejal, da je Slovenija zagotovo sposobna priti do medalje. Luka Dončić in druščina pa bodo stavili predvsem na odlično kemijo v moštvu, ki sta jo po zmagi nad Litvo izpostavljala tako Dončić kot selektor Aleksander Sekulić.