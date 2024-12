Vroča Olimpija lovi novo zmago proti okrepljeni Ciboni

Dober ritem so Ljubljančani ujeli tudi v regionalni ligi, saj so na zadnjih treh tekmah zabeležili tri zaporedne zmage, s tem prekinili niz štirih zaporednih porazov na regionalni sceni, pred 12. kolom rednega dela sezone pa so pri izkupičku petih zmag in šestih porazov. "Pričakujemo težko tekmo, na kateri bomo morali biti maksimalno osredotočeni in agresivni. Cibona se je v zadnjem obdobju okrepila in po prihodu Luke Šamanića izgleda veliko bolje kot prej, na svoj seznam igralcev pa so dodali še Markusa Lončarja. Na tekmah s Crveno zvezdo in Budućnostjo so naši tekmeci navkljub dvema porazoma igrali zelo dobro. Z osredotočenostjo in agresivno igro moramo napraviti vse, da se v Ljubljano vrnemo z zmago," je pred tekmo v Zagrebu za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.