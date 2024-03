Vroči Dallas želi z (novo) zmago v Sacramentu narediti nov korak h končnici

Isti Sacramento, ki je pred tem v sezoni gladko odpravil Dallas v American Airlines Centru in se predstavil kot zelo neugoden tekmec za četo Jasona Kidda . Strateg Mavsov je uspel v zadnjem obdobju povezati niti igre svojega moštva, ki deluje vse bolj prepričljivo in kohezivno. V prvi vrsti, kot že zapisano, prevladujeta izvrstna branilca Dončić in Irving, ki uživata igrati drug od drugem, obenem pa sta se v moštvo iz Teksasa v relativno kratkem času odlično vklopila tudi P.J. Washington in Daniel Gafford.

Na prvi medsebojni tekmi pred dvema dnevoma je blestela tudi klop Dallasa, ki se je tako pridružila odličnemu kvartetu Luka Dončić - Kyrie Irving - Daniel Gafford - P.J. Washington na poti do prepričljive zmage s 36 točkami razlike.

Medtem ko je Gafford zelo hitro našel skupen jezik z Dončićem v igri '2 na 2', je Washington na drugi strani potreboval malce več časa, da se povsem "udomači". Zdaj Dallas deluje kot zelo dobro naoljen stroj, ki v vsakem trenutku ve, kaj hoče. Sacramento je v primerjavi z Dallasom doživel (precejšen) padec v formi v zadnjem času, kar se nenazadnje kaže v slabšem položaju na lestvici zahodne konference. Kralji so trenutno na osmem mestu z le zmago zaostanka za šestouvrščenimi Mavericksi, a glede na predstave in trenutno pripravljenost tokratnih tekmecev, bodo Dončić, Irving in druščina tudi v drugi medsebojni dvoboj v treh dneh vstopili v vlogi favoritov.

"Sacramento je odlična ekipa. To, da so morda v malce slabši formi, ne pomeni, da bodo na drugi tekmi kaj manj nevarni. Pričakujem zelo motiviranega nasprotnika, ki se nam bo želel oddolžiti za visok poraz v sredo. Mi pa moramo ponoviti odlično igro v obrambi in na drugi strani igrišča v napadu iskati najboljšo možno rešitev za dosego koša. Verjamem, da ne bomo razočarali," pred tekmo sporoča prva violina Dallasa.