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Košarka

'Vroči' Dončić poskrbel za novo zmago Lakersov

Los Angeles, 09. 10. 2026 07.27 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so na povratni pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone v ligi NBA v domači Crypto.com Areni tesno s 114:110 ugnali stare znance iz Sacramenta. Najučinkovitejši posameznik dvoboja je bil prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić, ki je 23 točkam dodal po tri podaje in skoke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvemu zvezdniku kalifornijske franšize Luki Dončiću se je pri organizaciji napada pridružil v minulih dneh rahlo poškodovani Austin Reaves, ki je v 25 minutah igre zbral po osem točk in podaj ter pet skokov. 

A tudi tokrat strateg jezernikov, podobno kot na prvi medsebojni tekmi s kralji iz Sacramenta, ni mogel računati na nekatere nosilce igre, ki bodo v prihajajoči sezoni nosili največje breme v igri 17-kratnih prvakov lige NBA. JJ Redick je tako pogrešal Ziaira Williamsa, Collina Sextona, Arthurja Kalumo, Camerona Carra, Daltona Knechta in tudi prvega centra Walkerja Kesslerja, ki še čaka na debi v dresu Lakersov.   

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domače moštvo je hitro povedlo z nekaj točkami prednosti in si do odhoda na veliki odmor priigralo 14 točk naskoka (57:43). V tem delu igre je z nekaj izjemnimi potezami navdušil kdo drug kot slovenski reprezentančni kapetan Dončić, ki se je med drugim izkazal tudi z neverjetno trojko skorajda s polovice igrišča. 

Lakersi so tudi v tretji četrtini nadaljevali z agresivno obrambo in kombinatornim napadom, za katerega sta, kot že povedano, odlično skrbela Dončić in Reaves. Prva violina LA-ja je zapustila parket štiri minute pred koncem omenjenega dela tekme in se ni več vrnila v igro. To so pridoma izkoristili gostje iz Sacramenta, ki so v končnici obračuna skoraj izničili že visok zaostanek. Pri jezernikih sta poleg Dončića dvomestno število točk dosegla še Jake LaRavia (17) in Quentin Grimes (12), pri gostih pa je bil z 18 točkami najučinkovitejši Precious Achiuwa

Liga NBA, pripravljalna tekma, izid:

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 114:110 (21:20, 36:23, 29:27, 28:40)
(Luka Dončić: 25 minut - 23 točk, 3 skoki in 3 podaje za LA Lakers).

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Močno okrnjeni jezerniki, tudi brez Dončića, visoko poraženi v San Franciscu

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kala 09
09. 10. 2026 08.04
Sezona Luke se je začela.
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