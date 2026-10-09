'Vroči' Dončić poskrbel za novo zmago Lakersov

A tudi tokrat strateg jezernikov, podobno kot na prvi medsebojni tekmi s kralji iz Sacramenta, ni mogel računati na nekatere nosilce igre, ki bodo v prihajajoči sezoni nosili največje breme v igri 17-kratnih prvakov lige NBA. JJ Redick je tako pogrešal Ziaira Williamsa , Collina Sextona , Arthurja Kalumo , Camerona Carra , Daltona Knechta in tudi prvega centra Walkerja Kesslerja , ki še čaka na debi v dresu Lakersov.

Prvemu zvezdniku kalifornijske franšize Luki Dončiću se je pri organizaciji napada pridružil v minulih dneh rahlo poškodovani Austin Reaves , ki je v 25 minutah igre zbral po osem točk in podaj ter pet skokov.

Domače moštvo je hitro povedlo z nekaj točkami prednosti in si do odhoda na veliki odmor priigralo 14 točk naskoka (57:43). V tem delu igre je z nekaj izjemnimi potezami navdušil kdo drug kot slovenski reprezentančni kapetan Dončić, ki se je med drugim izkazal tudi z neverjetno trojko skorajda s polovice igrišča.

Lakersi so tudi v tretji četrtini nadaljevali z agresivno obrambo in kombinatornim napadom, za katerega sta, kot že povedano, odlično skrbela Dončić in Reaves. Prva violina LA-ja je zapustila parket štiri minute pred koncem omenjenega dela tekme in se ni več vrnila v igro. To so pridoma izkoristili gostje iz Sacramenta, ki so v končnici obračuna skoraj izničili že visok zaostanek. Pri jezernikih sta poleg Dončića dvomestno število točk dosegla še Jake LaRavia (17) in Quentin Grimes (12), pri gostih pa je bil z 18 točkami najučinkovitejši Precious Achiuwa.

Liga NBA, pripravljalna tekma, izid:

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 114:110 (21:20, 36:23, 29:27, 28:40)

(Luka Dončić: 25 minut - 23 točk, 3 skoki in 3 podaje za LA Lakers).