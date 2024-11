Vroči Knicksi naslednja ovira za Dallas, ki še ne bo mogel računati na Dončića

Visoka zmaga nad Nuggetsi z Nikolo Jokićem na čelu je več kot dobrodošlo opozorilo za košarkarje Dallasa, ki so podobno kot Knicksi v zadnjem obdobju močno dvignili raven forme.

Na zadnjih šestih tekmah so varovanci trenerja Jasona Kidda dosegli kar pet zmag in po medlem vstopu v sezono glede na kakovosten igralski kader začeli izkoriščati svoj potencial. Če izvzamemo slovenskega superzvezdnika Luko Dončića, ki bo zaradi poškodbe zapestja izpustil še četrto tekmo zapored, odlične igre v dresu Dallasa kažejo zimzeleni Kyrie Irving, P.J. Washington, Naji Marshall, Quentin Grimes in Daniel Gafford. Mavsi so na zadnjem gostovanju v Atlanti pokazali zrelost v svoji igri, potem ko so v zadnji četrtini v ključnih trenutkih znali ohraniti mirno kri in tekmo pripeljati do uspešnega konca (119:129).