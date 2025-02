Vroči košarkarski derbi v 'norem' vzdušju odločen v zadnji sekundi

Beograjski večni derbi sta odigrala Partizan in Crvena zvezda. Obračun, na katerem so bili domačini črno-beli, v dvorani pa je bilo tudi 1000 navijačev Crvene zvezde, je bil spet izenačen in nabit z nervozo od prve do zadnje minute. Odločil se je sekundo pred koncem, ko je Nemanja Nedović ob izidu 71:71 izsilil prekršek pri metu za tri točke, dva od treh prostih metov zadel, zadnjega pa zgrešil. Domači tako niso imeli več časa izenačiti. Rdeče-beli so z zmago naredili pomemben korak k neposredni uvrstitvi v končnico, črno-beli pa se bodo še krepko znojili v boju za play-off.