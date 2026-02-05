Naslovnica
Košarka

New York nadaljuje serijo: po dveh podaljških do osme zmage proti Denverju

New York, 05. 02. 2026 07.30 pred 10 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jalen Brunson

Košarkarji New York Knicks so na krilih 42 točk Jalena Brunsona v slovitem Madison Square Gardnu prišli do osme zaporedne zmage v ligi NBA. Kratkohlačniki so po dveh podaljških na tekmi z 20 menjavami vodstva s 134:127 premagali Denver Nuggets. Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 24 točk in 12 skokov, OG Anunoby pa 20.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostitelji so uspešno zajezili tudi 39 točk Jamala Murrayja ter trojni dvojček trikratnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige Nikole Jokića, ki je tokrat zbral 30 točk, 14 skokov in deset podaj. Knicks so bili na poti do zmage že po prvem podaljšku, ko so po košu Karla-Anthonyja Townsa vodili s 119:117 dobro minuto pred koncem, potem ko je Murray tri desetinke pred piskom sirene zgrešil trojko.

Preberi še James Harden bo Los Angeles zamenjal za Cleveland

Vendar pa je sodnik domačemu igralcu Mikalu Bridgesu piskal prekršek, na drugi strani pa je Christian Braun z dvema prostima metoma poskrbel za drugi podaljšek. "Res je bilo psihično težko," je Brunson povedal za televizijsko postajo ESPN, ko so se morali Knicks po začetku slavja zmage znova zbrati in nadaljevati tekmo. "Lahko bi obupali, a smo našli način."

Jamal Murray
Jamal Murray
FOTO: AP

Murray je zlata zrna popeljal v vodstvo v drugem podaljšku, toda Jalen Brunson je Knicks postavil v prednost, hitro pa dodal še trojko, ko so domači prevzeli nadzor. "Osredotočam se samo na naslednjo akcijo, ne gledam preveč naprej," je dejal Brunson, ki je v drugem podaljšku dosegel deset točk. "Samo poskušam igrati eno igro naenkrat."

Preberi še Reaves: Pogrešal sem deliti parket z Dončićem, njegove vragolije so nalezljive

Jokić, ki naj bi bil na svoji četrti tekmi po vrnitvi s 16 tekem premora zaradi poškodbe omejen na manj kot 30 minut, je igral več kot 44 minut. Towns si je med tekmo porezal desno veko, ko je trčil z glavo z Denverjevim Spencerjem Jonesom v zadnji minuti uvodne četrtine. Po hitrem zdravniškem posredovanju se je vrnil na parket in zadel oba prosta meta, nato pa šel iz igre, da so mu zašili rano.

Jalen Brunson
Jalen Brunson
FOTO: AP

Niz osmih zmag je za Knicks njihov najdaljši od leta 2024, ko so zmagali devetkrat zaporedoma. Z izkupičkom 33-18 si delijo drugo mesto v vzhodni konferenci z Boston Celtics, ki so tokrat v Houstonu premagali Rockets s 114:93.

Jalen Brunson vs Denver
Jalen Brunson vs Denver
FOTO: Sofascore.com

Derrick White je bil z 28 točkami prvi strelec Keltov, Payton Pritchard pa jih je dodal 27 s klopi. Boston je zmagal kljub odsotnosti zvezdnika Jaylena Browna zaradi poškodb zadnje lože in kolena. V Torontu je Minnesotin Anthony Edwards dosegel 13 od svojih 30 točk v zadnji četrtini, volkovi pa so preobrnili 18 točk zaostanka v tretji četrtini in premagali raptorje s 128:126.

Preberi še Prišel v zameno za Dončića, zdaj zapušča Dallas

Milwaukee Bucks so se otresli špekulacij okrog menjave prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in po podaljšku premagali New Orleans Pelicans s 141:137. Dvakratni MVP Antetokounmpo je tekmo spet spremljal s klopi zaradi poškodbe mečne mišice, Ryan Rollins pa je bil s 27 točkami prvi strelec Milwaukeeja.

Trey Murphy III. je dosegel neverjetnih 12 trojk na poti do 44 točk za pelikane, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago.

Izidi:
New York Knicks - Denver Nuggets 134:127 (2 podaljška)

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 126:128

Houston Rockets - Boston Celtics 93:114

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 141:137 (podaljšek)

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 116:106

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 125:129

LA Clippers - Cleveland Cavaliers 91:124

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
