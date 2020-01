Vroči Prepelič postavil nov rekord španskega prvenstva

Klemen Prepelič je za dve točki metal 4:7, trojke 4:9, proste mete 11:13, ob tem pa je imel še pet podaj. Njegov statistični indeks je znašal 31,0. Odlično igro je prikazal tudi drug slovenski igralec pri Joventutu iz Badalone Alen Omić , ki je v dobrih 29 minutah zbral 27 točk (met 12:18), sedem skokov in štiri podaje. Tekmo je končal z indeksom 33.

Joventut je premagal Murcio s 104:93 in je ob petdesetodstotnem izkupičku na desetem mestu v osemnajstčlanski ligi Endesa. Prepelič je prvi strelec španskega prvenstva s povprečjem 22,1 točke ter tretji po statističnem indeksu za Nikolo Mirotićem in Giorgijem Šermadinijem. Omić je najboljši skakalec lige (8,9 na tekmo) in deveti po indeksu. Prepelič je prvi strelec tudi v evropskem pokalu (17,7 točk), kjer bo Joventut za razliko od Cedevite Olimpije, s katero se je meril v skupinskem delu, nadaljeval tekmovanje v drugem delu.