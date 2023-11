Vroči Sacramento ustavil Dončića in druščino za drugi zaporedni poraz Dallasa

Košarkarji Dallasa so se le 24 ur po gostujočem porazu proti prvakom Lige NBA izpred dveh let Milwaukee Bucksom vrnili v domači American Airlines Center, kjer so gostili zasedbo Sacramento Kings. Gostje so z odlično igro v drugem polčasu nadigrali Luko Dončića, Kyrieja Irvinga in druščino za svojo šesto zaporedno zmago oziroma drugi zaporedni poraz varovancev trenerja Jasona Kidda. Slovenski košarkarski as je v 32 minutah igre dosegel 25 točk ter ob tem zbral še 10 skokov in sedem podaj.

Čeprav so košarkarji Dallasa dobili uvodno četrtino v dvoboju s Sacramentom (36:35), je ta v nadaljevanju predvsem na krilih izjemnega dvojca Domantas Sabonis - De'Aaron Fox zagospodaril na parketu American Airlines Centra in na koncu zasluženo slavil zmago s 113:129. To je bila ena od tistih tekem, v kateri je imel tekmec zelo razpoloženo celotno prvo peterko, čigar člani so k uspehu moštva prispevali dvomestno število točk. Kot že zapisano pa sta v razpoloženosti prednjačila litovski krilni center Sabonis, ki se je ustavil pri 32 točkah in 13 skokih, odlični organizator igre gostov Fox pa je dodal 30 točk - od tega kar šest metov izza črte 6,75 metra. Sacramento je na veliki odmor odšel s prednostjo petih točk (65:70), nato pa smo vse do sredine tretje četrtine spremljali rezultatsko izenačen dvoboj. Takrat pa sta stvari v svoje roke vzela Sabonis in Fox ter ob pomoči Malika Monka, ki je za svojih 12 točk v ključnih trenutkih tekme dosegel štiri trojke, svojemu moštvu priigrala dovolj visoko prednost, da se je domači strateg Jason Kidd odločil povleči iz igre udarni tandem Dallasa Luko Dončića in Kyrieja Irvinga. Slovenski as tokrat ni bil tako razpoložen v napadu, čeprav je bil vnovič najučinkovitejši posameznik svojega moštva. V 32 minutah igre je Dončić dosegel 25 točk, a ob slabšem metu iz igre (7/19, 3/7 za tri točke), ob tem pa prispeval še 10 skokov in sedem podaj. Ameriški organizator igre je dodal 23 točk, ki v sodelovanju s kapetanom slovenske izbrane vrste ni našel odgovora na odlično igro De'Aarona Foxa. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je moral s soigralci iz Dallasa priznati premoč v zadnjem obdobju izjemno uspešni zasedbi Sacramento Kings, ki je v American Airlines Centru slavila s 113:129. FOTO: AP Pri Dallasu sta dvomestno število točk dosegla še Tim Hardaway mlajši (14) in Josh Green (11), v oči pa bode izgubljeni skok domačih (40:48), kar je na koncu tudi prevesilo tehtnico na stran vročega Sacramenta, ki je tako prišel do svoje šeste zaporedne zmage. Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 113:129 (36:35, 29:35, 31:37, 17:22)

(Luka Dončić: 32 minut - 25 točk, 10 skokov in 7 podaj za Dallas Mavericks).