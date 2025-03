Lakersi so se zbudili po slabemu začetku, Dončić počasi nabira točke

Tekmo so bolje začeli Clippersi, ki so ob odličnem metu iz igre zelo hitro povedli za deset točk. Luka Dončić je nadaljeval z izjemno slabo strelsko formo z razdalje, saj je zgrešil prve tri mete za tri točke.

Lakersi so bili oslabljeni, saj zaradi poškodbe kolena ni igral pomemben člen Rui Hachimura. Domači so veliko metali za tri točke, kar se jim v prvi četrtini ni obrestovalo, saj so večino metov z razdalje zgrešili. Dončić je prvi met z razdalje zadel v četrtem poskusu. Ob koncu uvodne četrtine pa so se Lakersi prebudili in po košu LeBrona Jamesa so se gostom približali na zgolj točko zaostanka (25:24).

Obe moštvi v tej sezoni igrata odlično v obrambi, a vsaka ekipa ima svoje šibkosti. Ena od njih je pri Clippersih obramba Bogdana Bogdanovića, kar je v začetku druge četrtine poskušal izkoristiti izkušeni James, kar mu je iz akcije akcijo vedno znova uspevalo. Po petih minutah druge četrtine so Lakersi prišli do popolnega preobrata, saj so po podaji Dončića Daltonu Knechtu, ki je zadel trojko, vodili že 42:33. V drugi četrtini se je strelsko prebudil tudi Dončić, ki je pet minut pred polčasom z uspešnim metom po prodoru svoje moštvo prvič popeljal do vodstva z dvomestnim številom točk (50:40).