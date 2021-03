Vročica na pragu zvezdniške okrepitve: 'Ni skrivnost, da si Oladipo želi igrati v Miamiju'

Oladipo je trenutno v zadnji sezoni štiriletne pogodbe, ki jo je podpisal še kot košarkar Indiane Pacers, od koder pa se je letos januarja preselil v Houston kot del zamenjave, ki je Jamesa Hardna poslala v Brooklyn k tamkajšnjim mrežicam. Rakete imajo do 25. marca čas, da z Oladipom sklenejo podaljšanje, kar pa je zelo malo verjetno.

To novico je potrdil tudi dobro obveščeni novinar ESPN-a Brian Windhorst . "Nobene skrivnosti ni, da bi Victor Oladipo rad zaigral za Miami. Tja si želi poleti, ko bo postal prost igralec. Miami ima dovolj plačnega prostora, da si to lahko privošči," je dejal Windhorst, sicer avtor biografije LeBrona Jamesa .

Že so mu namreč ponujali možnost dodatnega dveletnega dogovora, ki pa ga je 28-letnik zavrnil, ker si želi poleti podpisati novo dolgoročno pogodbo. ESPN še poroča, da se zanj najbolj zanimata Miami Meah in New York Knicks. Kratkohlačniki bodo namreč po koncu sezone prav tako imeli dovolj plačnega prostora, da Oladipu ponudijo najvišjo možno pogodbo.

Košarkar, ki se najbolje znajde na poziciji visokega branilca, je doslej za Houston odigral 13 tekem, v povprečju pa dosega 18,9 točke, 4,9 skoka in 4,8 asistence. Skupno v svoji devetletni karieri v ligi NBA dosega 17,4 točke, 4,6 skoka in 3,9 asistence na tekmo, poznan pa je tudi kot eden boljših nizkih košarkarjev, kar se obrambnega dela igre tiče.