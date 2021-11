Vročica v derbiju boljša od Utaha, Wizards in Cavaliers še naprej presenečajo

Pri Miamiju je celotna prva peterka presegla mejo desetih točk, Duncan Robinson , Tyler Herro in Kyle Lowry pa celo mejo dvajsetih. Najboljši je bil Herro s 27 točkami, čeprav mu met z razdalje (1/6) ni stekel, dodal pa je tudi kar osem skokov. P.J. Tucker in Bam Adebayo sta vpisala po 13 točk. Pri Utahu je bil najbolj učinkovit Bojan Bogdanović s 26. Rudy Gobert pa je 14 točkam dodal še 13 pobranih odbitih žog.

Zelo zanimivo je bilo v Clevelandu, kjer so Boston Celtics še malo pred koncem tretje četrtine vodili za 19 točk, zadnjo pa so domačini dobili z 29:15, kar je bilo dovolj za še deveto zmago sezone, ob tem pa imajo le pet porazov. Darius Garland je dosegel 22 točk, šest podaj in štiri skoke, zopet pa se je izkazal zaenkrat prvi kandidat za nagrado novinca sezone Evan Mobley, ki je kraljeval pod obročema in na koncu vpisal 19 točk in devet skokov.

Še boljše kot Clevelandu pa gre letos Washington Wizards, ki imajo razmerje zmag in porazov 9:3. Tokrat so s 104:92 v gosteh ugnali Orlando Magic, kljub temu da je iz osebnih razlogov manjkal prvi zvezdnik ekipe Bradley Beal. Spencer Dinwiddie je vpisal 23 točk, Montrezl Harrell je jih s klopi dodal 20, ob tem pa še sedem podaj in šest skokov.