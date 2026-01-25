Naslovnica
Košarka

'Vsakič, ko bom prišel, bo čustveno'

Dallas, 25. 01. 2026 10.00

Avtor:
A.M.
Luka Dončić

Luka Dončić je v noči na nedeljo drugič od odmevne menjave gostoval v Dallasu, kjer je preživel sedem let svoje kariere. Tudi tokrat se je s soigralci razveselil zmage, jezerniki so slavili s 110:116. "Vsakič, ko bom prišel sem, bodo prisotna čustva," je dejal Dončić.

Ko so 2. februarja lani Mavsi k Lakersom poslali Luko Dončića, je postalo jasno, da bodo tekme med omenjenima franšizama v prihodnje nekaj posebnega. Tudi tokrat je bilo tako, ne samo zaradi menjave Slovenca, pač pa tudi zaradi poteka obračuna. Jezerniki so dobro začeli in ob polčasu vodili za 13 točk, zasedba iz Teksasa pa je nato poskrbela za preobrat in prišla v zadnji četrtini do dvomestne prednosti. Na koncu so se zmage vendarle razveselili Lakersi, ki so znova dokazali, da znajo igrati napete končnice.

Preberi še Tekma velikih preobratov, Dončić s 33 točkami pokopal 'svoj' Dallas

"Tretjo četrtino smo odigrali slabo, dopustili smo jim veliko košev, potem pa smo odigrali agresivno, se vrnili v tekmo in zmagali," je drugi polčas obračuna opisal Dončić, ki je v statistiko vknjižil 33 točk, 11 podaj in osem skokov, obenem pa postal najmlajši košarkar v zgodovini lige, ki je zadel 1500 metov za tri točke. Nad njegovim učinkom je bil navdušen tudi trener JJ Redick: "V zaključku tekme je povsem razbil njihovo obrambo in z lastnim obrambnim posredovanjem dokončno odločil tekmo. Fantastičen je bil, ne samo v zadnji četrtini, pač pa celotno tekmo. Najprej nas je popeljal v prednost, kasneje pa do preobrata. Zaupa soigralcem in želi zmagovati."

Statistika Luke Dončića na tekmi proti Dallasu
Statistika Luke Dončića na tekmi proti Dallasu
FOTO: Sofascore.com

Z zadnjo mislijo trenerja se je strinjal tudi slovenski košarkar: "Vedno želim zmagati, ne glede na to, kdo je nasprotnik. Tokrat je bilo lažje, kot takrat, ko sem se prvič vrnil." Kljub temu pa ni bilo lahko, tudi druga vrnitev v dvorano Dallasa je bila za Dončića čustvena. Verjame, da se to v prihodnosti ne bo spremenilo. "Vsakič, ko bom prišel sem, bodo prisotna čustva. Vesel sem, da sem tukaj, šel sem do svoje hiše in videl svoje avtomobile. Zelo sem hvaležen navijačem, ki so me toplo pozdravili. To bo zame za vedno posebno mesto. Tukaj sem bil sedem let, zgodilo se je veliko lepih in manj lepih stvari," je dodal Dončić in občutke primerjal z mladostjo, ko je pri 13 letih odšel v Madrid, od koder se je vsakič znova z veseljem vračal nazaj v Slovenijo.

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers
FOTO: AP

26-letni Slovenec je ob povratku v mesto, ki je bilo dolgo njegov dom, poskrbel za izjemno gesto. Na tekmo je povabil 22 navijačev Dallasa, ki so mu ob lanski menjavi javno izražali podporo. Z njimi se je osebno spoznal pred obračunom in jim razdelil darilne vrečke, podpisane drese in svoje pare čevljev, omenjena skupina njegovih podpornikov pa si je obračun nato ogledala v luksuzni zasebni suiti dvorane.

Preberi še Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

košarka liga nba los angeles lakers dallas mavericks luka dončić

Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

