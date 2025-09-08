'Vse bi naredil za Luko in to ekipo. Če je treba, ga tudi zmasiram'

Slovenska košarkarska reprezentanca je na najboljši možni način odgovorila vsem kritikom, ki so bili pred začetkom letošnjega Eurobasketa prepričani, da se trenutni zasedbi ne obeta nič dobrega. A izbranci selektorja Aleksandra Sekulića se iz tekme v tekmo dvigujejo in dokazujejo, da so zasluženo med osmimi najboljšimi reprezentancami na EP-ju. K temu je zagotovo pripomogla tudi pozitivna energija Alena Omića, ki več kot opravičuje svojo vlogo v reprezentanci.

Triintridesetletni center, ki je pred letošnjim evropskim prvenstvom kar celo desetletje zaman čakal na novo priložnost v slovenski košarkarski izbrani vrsti, je med vidnejšimi posamezniki svežega četrtfinalista. Slovenski košarkarji so z zmago nad Italijo izpolnili še en (tihi) cilj in z uvrstitvijo v četrtfinale EP-ja morda napovedali še večje stvari v Rigi. Dejstvo je, da bo Nemčija v sredinem obračunu v vlogi favoritinje, a glede na potek Eurobasketa in nekatere senzacionalne izpade glavnih favoritov za odličja, je možno prav vse. "Sami dobro veste, s kom sem preživel večji del svoje košarkarske kariere. Ne samo to poletje, skozi vso kariero sem rasel z njimi. Samo z Luko (Dončićem, op. p.) nisem imel možnosti igrati, ker nisem bil del reprezentančnih akcij v zadnjih 10 letih. Ko sem prejel klic s Košarkarske zveze Slovenije, sem se z veseljem odzval. Želel sem znova začutiti reprezentančni utrip, pomagati fantom in Luki, da spišemo novo lepo košarkarsko zgodbo v Sloveniji," je po veliki zmagi nad našimi zahodnimi sosedi v osmini finala evropskega prvenstva v pogovoru z novinarji uvodoma dejal vidno zadovoljni Alen Omić.

Alen Omić navdušuje s predstavami na letošnjem Eurobasketu. Vlogo edinega pravega velikana v slovenski izbrani vrsti mnogi nerazumljivo podcenjujejo, pa meni selektor Aleksander Sekulić. FOTO: Profimedia icon-expand

Sekulić: "Alena mnogi podcenjujejo."

Ta je vedno znova očaran nad čarovnijami enega in edinega Luke Dončića. "Luka je moj brat, o tem sem že večkrat govoril. Ko imaš ob sebi tako kakovostnega košarkarja, je tvoja naloga ta, da mu določene stvari skušaš olajšati. Na kakršen koli način. Če ga je potrebno zmasirati, bom storil tudi to. Ni problema, samo da Slovenija napreduje in še naprej navdušuje svoje navijače v Rigi," je bil kot vselej slikovit Omić. V slovenskem taboru se še kako dobro zavedajo pomembnosti vloge, ki jo opravlja v Tuzli rojeni košarkar. "Alena Omića mnogi podcenjujejo. Ne prejme dovolj zaslug za vse, kar daje ekipi. Še posebej pri skokih v napadu. Nesebično je pristopil k reprezentanci, čeprav je bil na nek način zadnja možnost. V trenutkih, ko smo bili glede naturaliziranega košarkarja v izgubljenem položaju, se je brez razmišljanja odzval mojemu vabilu. Zdaj ponuja tej reprezentanci celo več od pričakovanj. Tudi vzdušje, ki ga je ustvaril v ekipi, je resnično na zelo visoki ravni. Res sem vesel, da se je izšlo tako, kot se je," pa je pomembni Omićev delež pri zmagah v Katovicah in Rigi posebej izpostavil selektor Aleksander Sekulić.

Alen Omić in Luka Dončić – tandem, ki vse bolj prepričljivo sodeluje pri zmagah slovenske košarkarske izbrane vrste na letošnjem Eurobasketu. FOTO: Profimedia icon-expand