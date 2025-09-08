'Vse bi naredil za Luko in to ekipo. Če je treba, ga tudi zmasiram'

Triintridesetletni center, ki je pred letošnjim evropskim prvenstvom kar celo desetletje zaman čakal na novo priložnost v slovenski košarkarski izbrani vrsti, je med vidnejšimi posamezniki svežega četrtfinalista.
Slovenski košarkarji so z zmago nad Italijo izpolnili še en (tihi) cilj in z uvrstitvijo v četrtfinale EP-ja morda napovedali še večje stvari v Rigi. Dejstvo je, da bo Nemčija v sredinem obračunu v vlogi favoritinje, a glede na potek Eurobasketa in nekatere senzacionalne izpade glavnih favoritov za odličja, je možno prav vse.
"Sami dobro veste, s kom sem preživel večji del svoje košarkarske kariere. Ne samo to poletje, skozi vso kariero sem rasel z njimi. Samo z Luko (Dončićem, op. p.) nisem imel možnosti igrati, ker nisem bil del reprezentančnih akcij v zadnjih 10 letih. Ko sem prejel klic s Košarkarske zveze Slovenije, sem se z veseljem odzval. Želel sem znova začutiti reprezentančni utrip, pomagati fantom in Luki, da spišemo novo lepo košarkarsko zgodbo v Sloveniji," je po veliki zmagi nad našimi zahodnimi sosedi v osmini finala evropskega prvenstva v pogovoru z novinarji uvodoma dejal vidno zadovoljni Alen Omić.
Sekulić: "Alena mnogi podcenjujejo."
Ta je vedno znova očaran nad čarovnijami enega in edinega Luke Dončića. "Luka je moj brat, o tem sem že večkrat govoril. Ko imaš ob sebi tako kakovostnega košarkarja, je tvoja naloga ta, da mu določene stvari skušaš olajšati. Na kakršen koli način. Če ga je potrebno zmasirati, bom storil tudi to. Ni problema, samo da Slovenija napreduje in še naprej navdušuje svoje navijače v Rigi," je bil kot vselej slikovit Omić.
V slovenskem taboru se še kako dobro zavedajo pomembnosti vloge, ki jo opravlja v Tuzli rojeni košarkar.
"Alena Omića mnogi podcenjujejo. Ne prejme dovolj zaslug za vse, kar daje ekipi. Še posebej pri skokih v napadu. Nesebično je pristopil k reprezentanci, čeprav je bil na nek način zadnja možnost. V trenutkih, ko smo bili glede naturaliziranega košarkarja v izgubljenem položaju, se je brez razmišljanja odzval mojemu vabilu. Zdaj ponuja tej reprezentanci celo več od pričakovanj. Tudi vzdušje, ki ga je ustvaril v ekipi, je resnično na zelo visoki ravni. Res sem vesel, da se je izšlo tako, kot se je," pa je pomembni Omićev delež pri zmagah v Katovicah in Rigi posebej izpostavil selektor Aleksander Sekulić.
Pri 34 letih najizkušenejši član trenutne slovenske reprezentančne zasedbe Edo Murić ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da je Omić kljub načrtovanemu dopustu in precejšnjim težavam v preteklosti reprezentančnim kolegom nesebično priskočil na pomoč.
"Alen je imel načrtovan dopust dva dneva po klicu. Kljub temu se nam je priključil in jaz sem mu za to zelo hvaležen. Pred tem sem ga tudi osebno poklical. Vedel sem, da potrebujemo velikana, ki bo pobiral skoke pod obročema. On je zelo zgovorna oseba, s čimer prispeva neprecenljiv delež k splošnemu vzdušju v ekipi. Ni pomemben člen le na igrišču, ampak tudi v slačilnici. Alen pove veliko, je pozitiven in zato ga potrebujemo. Raste iz tekme v tekmo, v tretji četrtini proti Italijanom je prispeval morda najpomembnejših šest točk na srečanju, ko drugim ni šlo. Zelo sem ponosen nanj. Vedno se spusti v pretep in nikomur ne popušča," Murić ni skoparil s pohvalami na račun reprezentančnega soigralca.
