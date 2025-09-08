Svetli način
Košarka

'Vse bi naredil za Luko in to ekipo. Če je treba, ga tudi zmasiram'

Riga, 08. 09. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.V.
Komentarji
15

Slovenska košarkarska reprezentanca je na najboljši možni način odgovorila vsem kritikom, ki so bili pred začetkom letošnjega Eurobasketa prepričani, da se trenutni zasedbi ne obeta nič dobrega. A izbranci selektorja Aleksandra Sekulića se iz tekme v tekmo dvigujejo in dokazujejo, da so zasluženo med osmimi najboljšimi reprezentancami na EP-ju. K temu je zagotovo pripomogla tudi pozitivna energija Alena Omića, ki več kot opravičuje svojo vlogo v reprezentanci.

Triintridesetletni center, ki je pred letošnjim evropskim prvenstvom kar celo desetletje zaman čakal na novo priložnost v slovenski košarkarski izbrani vrsti, je med vidnejšimi posamezniki svežega četrtfinalista. 

Slovenski košarkarji so z zmago nad Italijo izpolnili še en (tihi) cilj in z uvrstitvijo v četrtfinale EP-ja morda napovedali še večje stvari v Rigi. Dejstvo je, da bo Nemčija v sredinem obračunu v vlogi favoritinje, a glede na potek Eurobasketa in nekatere senzacionalne izpade glavnih favoritov za odličja, je možno prav vse. 

"Sami dobro veste, s kom sem preživel večji del svoje košarkarske kariere. Ne samo to poletje, skozi vso kariero sem rasel z njimi. Samo z Luko (Dončićem, op. p.) nisem imel možnosti igrati, ker nisem bil del reprezentančnih akcij v zadnjih 10 letih. Ko sem prejel klic s Košarkarske zveze Slovenije, sem se z veseljem odzval. Želel sem znova začutiti reprezentančni utrip, pomagati fantom in Luki, da spišemo novo lepo košarkarsko zgodbo v Sloveniji," je po veliki zmagi nad našimi zahodnimi sosedi v osmini finala evropskega prvenstva v pogovoru z novinarji uvodoma dejal vidno zadovoljni Alen Omić.

Alen Omić navdušuje s predstavami na letošnjem Eurobasketu. Vlogo edinega pravega velikana v slovenski izbrani vrsti mnogi nerazumljivo podcenjujejo, pa meni selektor Aleksander Sekulić.
Alen Omić navdušuje s predstavami na letošnjem Eurobasketu. Vlogo edinega pravega velikana v slovenski izbrani vrsti mnogi nerazumljivo podcenjujejo, pa meni selektor Aleksander Sekulić. FOTO: Profimedia

Sekulić: "Alena mnogi podcenjujejo."

Ta je vedno znova očaran nad čarovnijami enega in edinega Luke Dončića. "Luka je moj brat, o tem sem že večkrat govoril. Ko imaš ob sebi tako kakovostnega košarkarja, je tvoja naloga ta, da mu določene stvari skušaš olajšati. Na kakršen koli način. Če ga je potrebno zmasirati, bom storil tudi to. Ni problema, samo da Slovenija napreduje in še naprej navdušuje svoje navijače v Rigi," je bil kot vselej slikovit Omić.

V slovenskem taboru se še kako dobro zavedajo pomembnosti vloge, ki jo opravlja v Tuzli rojeni košarkar.

"Alena Omića mnogi podcenjujejo. Ne prejme dovolj zaslug za vse, kar daje ekipi. Še posebej pri skokih v napadu. Nesebično je pristopil k reprezentanci, čeprav je bil na nek način zadnja možnost. V trenutkih, ko smo bili glede naturaliziranega košarkarja v izgubljenem položaju, se je brez razmišljanja odzval mojemu vabilu. Zdaj ponuja tej reprezentanci celo več od pričakovanj. Tudi vzdušje, ki ga je ustvaril v ekipi, je resnično na zelo visoki ravni. Res sem vesel, da se je izšlo tako, kot se je," pa je pomembni Omićev delež pri zmagah v Katovicah in Rigi posebej izpostavil selektor Aleksander Sekulić

Alen Omić in Luka Dončić – tandem, ki vse bolj prepričljivo sodeluje pri zmagah slovenske košarkarske izbrane vrste na letošnjem Eurobasketu.
Alen Omić in Luka Dončić – tandem, ki vse bolj prepričljivo sodeluje pri zmagah slovenske košarkarske izbrane vrste na letošnjem Eurobasketu. FOTO: Profimedia

Pri 34 letih najizkušenejši član trenutne slovenske reprezentančne zasedbe Edo Murić ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da je Omić kljub načrtovanemu dopustu in precejšnjim težavam v preteklosti reprezentančnim kolegom nesebično priskočil na pomoč. 

"Alen je imel načrtovan dopust dva dneva po klicu. Kljub temu se nam je priključil in jaz sem mu za to zelo hvaležen. Pred tem sem ga tudi osebno poklical. Vedel sem, da potrebujemo velikana, ki bo pobiral skoke pod obročema. On je zelo zgovorna oseba, s čimer prispeva neprecenljiv delež k splošnemu vzdušju v ekipi. Ni pomemben člen le na igrišču, ampak tudi v slačilnici. Alen pove veliko, je pozitiven in zato ga potrebujemo. Raste iz tekme v tekmo, v tretji četrtini proti Italijanom je prispeval morda najpomembnejših šest točk na srečanju, ko drugim ni šlo. Zelo sem ponosen nanj. Vedno se spusti v pretep in nikomur ne popušča," Murić ni skoparil s pohvalami na račun reprezentančnega soigralca.

košarka evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca alen omić italija
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HUSO BOSS
08. 09. 2025 12.18
+0
BRAVO OMIC RAZKRIL SVOJO USMERJENOST NA PA UNI K SE SKRIVAJO💪😂
ODGOVORI
1 1
športnik66
08. 09. 2025 12.17
+3
Alen Omić je velik človek, pozitivec in res pravi borec. Upajmo, da bo v sredo proti Nemcem pravi! Luka bi mu lahko kako pogodbo pri Lakersih zrihtal - da človek zasluži še kak $$$ s košarko pred upokojitvijo. Tudi če igra za drugo ekipo Lakersov - kar z njegovo višino in telesnimi sposobnostmi mislim, da ni problem - bi zaslužil kak mio $ letno. Gremo Alen, borbaj v sredo na max!!
ODGOVORI
3 0
Podlesničar
08. 09. 2025 12.12
-8
a ni že dosti členkov za danes, za to ŠKL ekipo.... proti nemcem bodo odleteli k frizbi
ODGOVORI
1 9
royayers
08. 09. 2025 11.58
+16
Alen je vecji Slovenec kot 3/4 komentatorjev tukaj gor. Kapo dol za tvoj cas in borbo, Alen.
ODGOVORI
16 0
Oliguma
08. 09. 2025 12.17
+0
Večji je sigurno od lomentatorjev..še zmeraj pa ni Slovenec..verjetno tudi ti nisi😅
ODGOVORI
2 2
MladoSeme
08. 09. 2025 12.26
Dobr lahk bi mal se spilu govor, usaj tok da ene tri tekoce slovenske stavke sestav. Tok pa ze zasluz, zdej lahk online kurz spelje kar na avtobusu ali avionu s pomocjo umetne inteligence 😂 sam mora bit interes
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
08. 09. 2025 11.54
-8
Imamo najboljsega kosarkarja na svetu narod pa nima za burek da bi napolnil stadion.
ODGOVORI
1 9
Rudar
08. 09. 2025 12.08
+4
Ne pretiravaj. Pejdi v kako drugo državo pa boš videl.
ODGOVORI
4 0
Rožice so zacvetele
08. 09. 2025 12.10
+6
Magic, kateri narod???
ODGOVORI
6 0
Magic-G-spot
08. 09. 2025 12.12
+1
Saj igrajo v drugi drzavi pa je dvorana bila vceraj prazna.
ODGOVORI
2 1
jank
08. 09. 2025 12.26
Takšne o revni državi in revežih širijo ljudje, ki ali nič ne vedo ali pa iz povsem političnih razlogov. To so tudi tisti, ki bi oklestili socialo, češ da je za lenuhe. Ko pa jim koristi pa se borijo za reveže.
ODGOVORI
0 0
Desno
08. 09. 2025 11.40
+0
Fantje brez Luke bi dali vsi skupaj morda 40 pik........ Brez njega ste na igrišču čisto izgubljeni kot kure ko ji odsekas glavo in potem teka gor dol
ODGOVORI
5 5
agent.brinko
08. 09. 2025 12.13
+2
v vsaki reprezentanci je nekdo, ki izstopa ne samo v slovenski.
ODGOVORI
2 0
Krog
08. 09. 2025 12.15
-1
Se strinjam, a to ni krivda igralcev. Problem je “strokovni” štab, ki bi jih moral znati voditi, pa se raje zanašajo na Dončića, kot da bi delali svoj posel.
ODGOVORI
0 1
mackon08
08. 09. 2025 12.15
+0
Desno no vidiš brez pameti napišeš to kar si napisal.
ODGOVORI
1 1
