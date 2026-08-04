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Bo Thompson znova igral z Dončićem? Govorice so vse glasnejše

Los Angeles, 04. 08. 2026 09.42 pred 9 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Luka Dončić in Klay Thompson

Leta 2024 se je Klay Thompson po 13 letih igranja v Kaliforniji za Golden State Warriorse odločil za prestop k Dallas Mavericksom v želji igranja z Luko Dončićem. Skupno sta Thompson in Dončić odigrala le 21 tekem, preden je bil Dončić v šokantni menjavi poslan k jezernikom. Sedaj, leto in pol pozneje, se ponovno pojavljajo govorice o morebitni združitvi slovenskega košarkarskega asa in štirikratnega dobitnika šampionskega prstana.

Po poročanju košarkarskega novinarja Christiana Clarka, ki piše za časnik The Athletic, bi lahko kmalu ponovno videli združitev Luke Dončića in Klaya Thompsona v barvah Los Angeles Lakersov. "Po mojih informacijah je Thompson pripravljen na prestop v Los Angeles, kjer je preživel del svojega otroštva, obenem pa ima tam tudi hišo," je dejal Clark.

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Thompson bo z Dallasom vstopil v zadnje leto triletne pogodbe, v kateri bo zaslužil 15.200.000 evrov. Prihodnost 36-letnika v Teksasu je dokaj negotova, zato se pojavljajo govorice, da bi lahko štirikratni prvak lige z začetkom naslednje sezone zamenjal igralsko sredino. Čeprav med omenjenimi klubi glavni cilj ni prihod v mesto angelov, bi bil Thompson po poročanjih Clarka pripravljen na prestop k Lakersom. Z jezerniki se je enega najboljših strelcev meta za tri točke povezovalo že leta 2024, ko je prestopil v Dallas.

Klay Thompson
Klay Thompson
FOTO: Profimedia

"Dončić mi je poslal sporočilo, v katerem je povedal, kako navdušen je, in jaz sem mu poslal isto sporočilo nazaj in mislim, da zagotovo obstaja medsebojno spoštovanje," je Thompson povedal novinarjem na svoji uvodni tiskovni konferenci, ko je leta 2024 podpisal za Maverickse.

Thompsonov oče z Lakersi dvakrat osvojil naslov prvakov

Čeprav Klay ni nikoli branil barv Lakersov, ima z moštvom iz mesta angelov tesne vezi prek očeta. Mycal Thompson je namreč v letih 1987 in 1988 osvojil naslov prvaka lige NBA ob boku največjih imen v zgodovini košarke, Kareema Abdul-Jabbarja, Magica Johnsona in Jamesa Worthyja. Mycal pa obenem še vedno sodeluje z Lakersi kot radijski komentator ekipe.

Mychal Thompson
Mychal Thompson
FOTO: AP

Morebitna selitev Klaya k Lakersom bi predstavljala veliko okrepitev za jezernike, ki po poletnem odhodu enega največjih košarkarjev vseh časov LeBrona Jamesa zdaj jedro ekipe gradijo okoli Dončića in Austina Reavesa.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
04. 08. 2026 09.58
Zakaj vsi taboljši odhajajo, vsi taslabši pa ostajajo? Lakers je franšiza s katero se nikakor ne sme igrati. Če želijo graditi ekipo okoli Austina, morajo to početi precej bolj pametneje.
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