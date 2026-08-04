Bo Thompson znova igral z Dončićem? Govorice so vse glasnejše

Po poročanju košarkarskega novinarja Christiana Clarka, ki piše za časnik The Athletic, bi lahko kmalu ponovno videli združitev Luke Dončića in Klaya Thompsona v barvah Los Angeles Lakersov. "Po mojih informacijah je Thompson pripravljen na prestop v Los Angeles, kjer je preživel del svojega otroštva, obenem pa ima tam tudi hišo," je dejal Clark.

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Thompson bo z Dallasom vstopil v zadnje leto triletne pogodbe, v kateri bo zaslužil 15.200.000 evrov. Prihodnost 36-letnika v Teksasu je dokaj negotova, zato se pojavljajo govorice, da bi lahko štirikratni prvak lige z začetkom naslednje sezone zamenjal igralsko sredino. Čeprav med omenjenimi klubi glavni cilj ni prihod v mesto angelov, bi bil Thompson po poročanjih Clarka pripravljen na prestop k Lakersom. Z jezerniki se je enega najboljših strelcev meta za tri točke povezovalo že leta 2024, ko je prestopil v Dallas.

Klay Thompson FOTO: Profimedia

"Dončić mi je poslal sporočilo, v katerem je povedal, kako navdušen je, in jaz sem mu poslal isto sporočilo nazaj in mislim, da zagotovo obstaja medsebojno spoštovanje," je Thompson povedal novinarjem na svoji uvodni tiskovni konferenci, ko je leta 2024 podpisal za Maverickse.

Thompsonov oče z Lakersi dvakrat osvojil naslov prvakov

Čeprav Klay ni nikoli branil barv Lakersov, ima z moštvom iz mesta angelov tesne vezi prek očeta. Mycal Thompson je namreč v letih 1987 in 1988 osvojil naslov prvaka lige NBA ob boku največjih imen v zgodovini košarke, Kareema Abdul-Jabbarja, Magica Johnsona in Jamesa Worthyja. Mycal pa obenem še vedno sodeluje z Lakersi kot radijski komentator ekipe.

Mychal Thompson FOTO: AP