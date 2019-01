Vse boljši Dončić drugi najhitrejši pri stotih zadetih trojkah v ligi NBA

19-letni Ljubljančan je sicer na tekmi z Minnesoto (29 točk, 12 podaj) postal najmlajši košarkar, ki je na eni tekmi vknjižil vsaj 25 točk in 10 podaj. Za nameček je odločil tekmo v Minnesoti, trenutno pa je na drugem mestu v ligi, ko je govora o zadetih odločilnih metih v zadnjih napadih tekem.

Januarja pošteno dvignil formo

Čeprav so mnogi zatrjevali, da Dončić več kot odličnega začetka kariere v ligi NBA ne more prikazati, pa je znova zaprl usta kritikom in pokazal, da ima še ogromno prostora za napredek. Tako je januarja, ko je zaradi poškodb Dennisa Smitha ml. in J. J. Bareezaigral na njemu najljubšem položaju organizatorja igre, pošteno dvignil svoje številke.

Dončićevo povprečje točk v ligi NBA po mesecih: