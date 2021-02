Vse boljši Dončić vse bliže samemu vrhu bitke za naziv MVP

Slovenski zlati reprezentant iz Istanbula Luka Dončić po 27 odigranih tekmah z Dallasom trenutno ni na mestu, ki bi vodilo v končnico zahodne konference, toda njegova individualna statistika je po dobri tretjini sezone zares neverjetna. Trenutno beleži 29,1 točke, 9,4 podaje in 8,6 skoka na tekmo, kar je odlična statistika, še nekoliko boljša od tiste, ki jo je beležil po koncu rednega dela lanske sezone (28,8 točke, 8,9 podaje in 9,4 skoka na tekmo). Dončić je sicer najboljši pri trojnih dvojčkih v tej sezoni, zbral jih je že sedem, sledita Nikola Jokić in Russell Westbrook s po šestimi, James Harden pa jih je zbral pet.

Zadnje tri Dončićeve predstave so zgodovinske: še nihče v dresu Mavsov ni na treh zaporednih tekmah dosegel takšnega (skupnega) števila točk, kot ga je Dončić na zadnjih treh obračunih z Atlanto, New Orleansom in Portlandom (28, 46, 44, skupno 118). A ne odlikuje se le po strelskem učinku – kljub izvrstnim strelskim predstavam ima Dončić vseskozi prste vmes tudi pri točkah drugih košarkarjev. Na zadnjih treh tekmah je namreč zbral kar 31 asistenc, skupno pa je celo na drugem mestu po doseženih podajah v tej sezoni (254, več jih ima leHarden – 260). Redno tudi zbira veliko število skokov, tako da je v bitki za naziv MVP zdaj po ESPN-ovi razpredelnici z indeksom 52,5 že na drugem mestu. Pred njim je le letos izvrstni Nikola Jokić (indeks 55,4; v povprečju Srb dosega 26,5 točke, 11,5 skoka in 8,7 podaje na tekmo). Tretje mesto trenutno zaseda MVP preteklih dveh sezon, Giannis Antetokounmpo, z indeksom 51,1. Četrti je Philadelphiin center Joel Embiid (49,8), peti pa James Harden (49,3).