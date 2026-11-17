Orlando je v slovitem TD Gardnu dosegel pomembno zmago. Magic je pred tem nazadnje tam slavil decembra 2022, tokrat pa prekinil neugodno tradicijo in prišel do četrte zaporedne zmage v prvenstvu. Glavna junaka gostov sta bila Desmond Bane in Franz Wagner, ki sta skupaj dosegla 45 točk. Bane je bil s 24 točkami prvi strelec Orlanda, Wagner jih je dodal 21. "Stvari se postavljajo na svoje mesto," je po zmagi dejal Bane. "Začetek sezone za nas ni bil takšen, kot smo si želeli. Imeli smo nov trenerski štab, na začetku pa so nas pestile tudi poškodbe. Zdaj se igralci vračajo in pridobivamo samozavest."

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Trener Orlanda Sean Sweeney je pohvalil predvsem borbenost svojih varovancev. "Zelo dobro smo se uprli njihovemu pritisku v zaključku tekme. Naša borbenost in zavzetost na obeh straneh igrišča sta bili izjemni," je dejal. Pri Bostonu je Jayson Tatum dosegel 24 točk in 12 skokov, Paul George pa je ob petih zadetih metih za tri točke prispeval 22 točk. Orlando ima zdaj šest zmag in sedem porazov, Boston pa je z izkupičkom 11-3 po prvem domačem porazu v sezoni zdrsnil na drugo mesto vzhodne konference. Na vrh vzhoda se je tako povzpela Philadelphia, ki je v New Yorku premagala Brooklyn Nets s 135:123. Sixers imajo po novem 12 zmag in le tri poraze. Najzaslužnejši za zmago je bil Joel Embiid s 37 točkami. Philadelphia je nastopila brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, pomemben delež k zmagi sta prispevala še Jaylen Brown z 31 točkami in Tyrese Maxey s 24.

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"Bilo je dobro, vendar smo v drugem polčasu nekoliko popustili. Bolje moramo ohranjati zbranost," je po tekmi opozoril Embiid. "V napadu smo opravili odlično delo, v obrambi pa moramo biti boljši." V odlični formi je tudi Miami Heat, ki je s 128:110 odpravil Houston Rockets in dosegel peto zaporedno zmago. Floridska ekipa je do zmage prišla predvsem z raznovrstno ekipno predstavo. Kar osem košarkarjev je srečanje končalo z dvomestnim številom točk. Giannis Antetokounmpo je dosegel 20 točk, Klay Thompson pa jih je dodal 17, pri čemer je zadel pet trojk. Pri Houstonu sta bila najučinkovitejša Alperen Sengun s 23 točkami in Kevin Durant z 22. Rakete imajo po porazu izkupiček 11-4 in ostajajo tretje v zahodni konferenci.

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"Fantje v napadu igrajo z veseljem, v obrambi pa garajo do skrajnih meja," je svoje varovance pohvalil trener Miamija Erik Spoelstra, ki floridsko ekipo vodi že od leta 2008. Košarkarji Cleveland Cavaliers so s 126:115 premagali Chicago Bulls. Prvo ime tekme je bil Donovan Mitchell, ki je dosegel kar 39 točk. Do zmage je prišel tudi Memphis, ki je s 136:120 odpravil Washington Wizards. Grizliji so ob polčasu zaostajali za deset točk, nato pa v tretji četrtini prevzeli pobudo. Ta del igre so dobili kar z 42:18 in odločili vprašanje o zmagovalcu. Najbolj razpoložen je bil Cameron Boozer, ki je dosegel 29 točk in zadel sedem od 13 metov za tri točke. Liga NBA, izidi: Boston Celtics - Orlando Magic 105:115 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 126:115 Washington Wizards - Memphis Grizzlies 120:136 Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 123:135 Miami Heat - Houston Rockets 128:110 Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106:98 New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 115:94 Denver Nuggets - Phoenix Suns 105:117