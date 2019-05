Vse najboljše, kapetan: Goran Dragić slavi 33. rojstni dan

Goran Dragić je v ponedeljek vstopil v Kristusova leta. Številni navijači in stanovski kolegi so prek družbenih omrežij voščili nekdanjemu kapetanu slovenske reprezentance in članu ekipe Miami Heat, oglasil se je tudi njegov brat Zoran.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:16 Vrhunci tekme Slovenija - Srbija 04:57 Kapetan! Kapetan! Goran Dragić pokal dvignil visoko, visoko