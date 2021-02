Vse več okužb pri Cedeviti Olimpiji, tekme s Krko ne bo

Na uradni spletni strani Cedevite Olimpije so zapisali, da je po povratku iz Francije, kjer so "zmaji" na tekmi Evropskega pokala premagali JL Bourg, in odkritju pozitivnega primera v članskem moštvu, ekipa v ponedeljek opravila nova testiranja.

"Odkriti so bili dodatni pozitivni primeri, vsi, pri katerih je test pokazal pozitiven rezultat, pa so bili po vseh epidemioloških protokolih takoj poslani v samoizolacijo. Njihovo zdravstveno stanje spremlja zdravstveno osebje KK Cedevita Olimpija,"so zapisali Ljubljančani.

Dodali so, da je zato prestavljen derbi 14. kroga lige ABA z novomeško Krko, ki bi ga morala v sredo ob 18.45 gostiti novomeška dvorana Leona Štuklja.

"Nov termin tekme je sreda, 24. februar, uro začetka tekme pa bo vodstvo lige ABA posredovalo v kratkem. KK Cedevita Olimpija bo o vseh nadaljnjih aktivnostih članskega moštva obveščala javnost,"so še sporočili.