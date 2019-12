Vse za zmago: Paul zaradi dresa 'zatožil' nasprotnika in izsilil prosti met

Še pred antologijsko podajo prek (skoraj) celega igrišča, ki jo je izvedel Steven Adams , so bili navijači ekipe Oklahoma City Thunder priča potezi, o kateri se bo govorilo še dolgo. Chris Paul je namreč 1,1 sekunde pred koncem obračuna z Minnesota Timberwolvesi soigralce rešil iz povsem izgubljenega položaja. Karl-Anthony Towns je bil na črti prostih metov in bi lahko že odločil dvoboj, a je prvi met zgrešil, nato pa se je Paul izkazal z izjemnim "manevrom".

Gostujoča klop je v igro po prvem zapravljenem prostem metu Townsa namreč poslala Jordana Bella , Paul pa je opazil, da Bell svojega dresa nima za pasom, kar velevajo pravila tekmovanja. Po tem, ko je na to opozoril sodnike, so ti Bella opozorili, a ker je vse skupaj trajalo predolgo, zapiskali za napako zavlačevanja, ki je bila za Timberwolvese druga na tekmi. Po pravilih to pomeni prosti met za nasprotno ekipo, ki ga je uspešno izvedel Danilo Gallinari .

Sodnik, ki je prejel in tudi upošteval Paulovo pritožbo, je bil razvpiti Scott Foster, ki so ga imeli zvezdniki NBA s Paulom na čelu že večkrat v zobeh. "Kar malce noro, kajne? Agent mi je že napisal sporočilo glede tega ..:" je medijem po tekmi priznal Paul.

Paul: Če sem vedel? Ja!

Žoga se je nato vrnila na drugo stran igrišča, kjer je Towns uspešno izvedel drugi prosti met in Wolvese spet odlepil na dve točki razlike. Nato je na sceno stopil Adams, ki je s podajo iz avta prek igrišča v slogu najboljših podajalcev lige NFL našel Dennisa Schröderja, ta pa je ob zvoku sirene izsilil podaljšek. Tam je bila Oklahoma veliko boljši tekmec in s Paulom, ki je dosegel 30 točk in podelil še sedem podaj, Shaiem Gilgeousom-Alexandrom (29) ter Schröderjem (25) na čelu slavila pomembno zmago v boju za trenutno zadnje mesto, ki prinaša uvrstitev v končnico. Na lestvici Zahodne konference ima osma Minnesota zdaj le še zmago več od Oklahome.

"To se bolj kot ne pogosto dogaja," je o "primeru dres" po tekmi povedal Paul. "Včasih me sodniki vidijo (z dresom, ki ni za hlačkami, op. a.) in rečejo: 'Nič zato!' A takšno je pravilo. Če greš na igrišče z dresom, ki ni za hlačkami, je to zavlačevanje igre. Če sem vedel, da so jim enkrat na tekmi že zapiskali zavlačevanje na tekmi? Ja! Nekaj norih tekem sem že odigral, ta pa je gotovo ena najbolj norih."

Podaja Adamsa do Schröderja za podaljšek: