Vsestranska Butler in Adebayo prekinila urok Sacramenta, Brooklynu derbi večera

Tyler Herroje k zmagi vročice dodal 27 točk,Kelly Olynykpa 22 in sedem skokov. Slovenski zvezdnik lanskih finalistov lige NBA Goran Dragić zaradi poškodovanega gležnja sploh ni odpotoval z ekipo in še ni stopil na parket. Marvin Bagley III.je zbral 19 točk in deset skokov za kralje, ki so po nizu štirih zaporednih zmag zdaj izgubili še petič zaporedoma. De'Aaron Foxje dodal 11 točk in deset podaj.