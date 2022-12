Vsestranska predstava Čančarja ob novi zmagi Denverja

V senci izjemne predstave Luke Dončića je v noči na sredo zaigral tudi Vlatko Čančar v dresu Denver Nuggets. Ti so s 113:106 ugnali Sacramento Kings (17-15) in so na vrhu zahodne konference z 22. zmagami in le 11. porazi.

icon-expand Vlatko Čančar je z Denverjem še naprej na vrhu zahodne konference. FOTO: AP Vlatko Čančar je v igro prišel s klopi ter odigral skoraj 30 minut, v tem času pa dosegel osem točk, štiri skoke in tri podaje. Iz igre je zadel tri od petih metov, od tega dva od treh za tri točke. Ob njem je Michael Porter ml. dosegel 30 točk, Jamal Murray jih je dodal 25, Nikola Jokić pa 20 ob 11 podajah in devetih skokih. PREBERI ŠE 60 točk izjemnega Dončića za zmago Dallasa in serijo novih rekordov lige NBA Na preostalih tekmah se je po Luki Dončiću statistično najbolj izkazal Joel Embiid, ki je ob porazu Philadelphia 76ers proti Washington Wizards s 111:116 dosegel 48 točk in deset skokov. Zmag sta se ponoči veselili še ekipi iz Los Angelesa. Lakers so bili boljši od Orlanda, Clippers pa od Toronta. Vodilni na vzhodu Boston je na krilih Jaylena Browna (39 točk) in Jaysona Tatuma (38) slavil proti Houstonu. Zmagala je tudi Indiana, ki je bila boljša od Atlante, pa Phoenix, ki je ugnal Memphis. Oklahoma je dobila dvoboj proti San Antoniu, prvaki Golden State pa so bili boljši od Charlotte Hornets. icon-expand Statistika neverjetne predstave Luke Dončića. FOTO: Sofascore.com