Vsestranski Brown nova okrepitev Cedevite Olimpije

Ameriški košarkar Rion Brown , ki je delček minule sezone preživel tudi v Panathinaikosu, je novi košarkar Cedevite Olimpije. Brown, ki je svojo univerzitetno kariero preživel v Miamiju na Floridi, je z ljubljanskim klubom podpisal enoletno pogodbo. Glavni trener Zmajev Jurica Golemac bo tako lahko v prihajajoči sezoni računal na vsestranskega igralca, z izkušnjami iz ZDA, Izraela, Belgije, Finske, Francije, Grčije in Turčije. " Z Rionom Brownom smo dobili še zadnji manjkajoči del naše zgodbe, in resnično smo zadovoljni, da se je pridružil Cedeviti Olimpiji. Gre za ostrostrelca, ki najboljše igra prav v uigranem sistemu z ostalimi soigralci. Dolgo smo iskali takšnega igralca, in prepričani smo, da smo našli košarkarja, ki nam bo lahko pomagal pri naši dobri igri, in pri naši konkurenčnosti v vseh tekmovanjih. Komaj čakamo, da se nam pridruži, in da pokaže svojo kvaliteto," je ob prihodu Browna povedal trener Golemac.

V sezoni 2019/20 je Brown v Evroligi odigral osem tekem, ob nekoliko nižji minutaži (malo več kot dve minuti na tekmo), pa je na teh osmih tekmah dosegel tri točke. 10. januarja letos se je preselil k Tofaşu, in v 7Days EuroCupu na treh tekmah beležil 12,7 točke, 3,0 asistence in 2,0 skoke. V grškem državnem prvenstvu je Brown na osmih tekmah v povprečju dosegal 6,3 točke, 2,3 asistence in 1,8 skoke, v turškem državnem prvenstvu pa je zaigral na petih tekmah in beležil 13,8 točke, 4,2 skoke in 3,2 podaje na obračun.

Veliko boljše predstave, s katerimi si je tudi prislužil mesto v grškem velikanu, je Brown prikazal v sezoni 2018/19, ko je, tudi v Ljubljani, nosil dres grškega Promitheasa Patrasa, s katerim se bo Cedevita Olimpija v sezoni 2020/21 pomerila v skupinskem delu Evropskega pokala. 28-letni branilec je v povprečju dosegal 15,3 točke, 4,8 skoke in 1,9 asistence, na parketu pa je v povprečju prebil 27,6 minute. V devetem kolu skupinskega dela Lige prvakov v sezoni 2018/19, je v Ljubljani proti Zmajem v 20 minutah igre dosegel štiri točke, in temu dodal po dva skoka in asistenci. Leta 2014 ni bil izbran na naboru Lige NBA, kljub vsemu pa je v poletni ligi zaigral na 17 tekmah, in sicer v dresih moštev Charlotte Hornets, Golden State Warriors in Denver Nuggets.