Vsi hvalijo Dončića: 'Razvaja nas', 'soliden večer št. 77', 'nadziral je tekmo'

Luka Dončić je novo sezono lige NBA začel odlično. Po novi zmagi Dallasa in trojnem dvojčku ob 41 točkah je predstava slovenskega zvezdnika navdušila ljubitelje košarke, o favoritu za naziv MVP lige pa z izbranimi besedami govorijo tudi trenerji, njegovi soigralci in nasprotniki.

Hudomušni Tim Hardaway mlajši je po tekmi ob hitrem pregledu statistike Luke Dončića pohvalil svojega zvezdniškega soigralca. "Dostojen večer za številko 77," je dejal nasmejani igralec Dallasa, ki je z 18 točkami bil drugi najboljši strelec Mavsov proti Netsom. Predstava Dončića v New Yorku je bila naravnost čarobna. To je bil že njegov 47. trojni dvojček v karieri. V 22 primerih je trojni dvojček spremljalo vsaj 30 točk, postal pa je tudi šele deseti igralec v zgodovini lige, ki je v svoji karieri vsaj trikrat dosegel vsaj 40 točk ob trojnem dvojčku.

Glavna zvezdnika Brooklyna Kevin Durant in Kyrie Irving sta na tekmi skupaj dosegla 76 točk, a to ni bilo dovolj za zmago proti Dončićevemu Dallasu. "Kot, da bi igrali v parku. Igramo pet na pet, Luka pripelje svoje fante, mi svoje in vsi vemo v čigavih rokah bo žoga največ. Odličen igralec je in v veselje mi je igrati proti njemu," je Ljubljančana po tekmi pohvalil Irving. Pridružil se mu je tudi Durant, ki pa ni pozabil pohvaliti tudi Dončićevih soigralcev: "Imeli so šest igralcev z deset ali več točkami. Njihov najboljši igralec (Dončić) jih je imel 40 (41 op.a.). Nadziral je tekmo, ampak vsi so bili vpleteni, zadevali so mete. "

Za Dallas ni blestela zgolj prva peterka, ampak tudi igrali s klopi. Rezervisti Mavsov so dosegli 54 točk, več kot dvakrat več od rezervistov Brooklyna (24). Maxi Kleber je tekmo začel na klopi, vendar jo je zaključil s 33 odigranimi minutami in 15 točkami. Nemec se dobro zaveda zakaj je njegovo moštvo lahko konkurenčno ekipam polnim zvezdnikov. "Luka je najboljši igralec, ko govorimo o težkih in pomembnih metih, vendar tudi dobro ve kdaj izvesti pravo akcijo. V podaljšku je izvedel pravo akcijo trikrat ali štirikrat zapored. Dober občutek ima kdaj mora on metati in kdaj podati. Igra na pravi način," je svojega soigralca s katerim igra že peto sezono zapored pohvalil krilni center.

Dončić je letošnjo sezono za razliko od lanske začel odlično. Slovenec je na prvih štirih tekmah v povprečju dosegel 36 točk, 9,5 skoka in 9,3 podaje. Trener nasprotnikov Steve Nash je igral z nekdanjim soigralcem Dončića in zvezdnikom Mavsov Dirkom Nowitzkim in dobro ve kaj je potrebno za to, da igralec osvoji naziv MVP-ja lige. Nash je namreč kot igralec v letih 2005 in 2006 dvakrat osvojil to lovoriko. "Luka je 'zahtevna stranka'. Njegovi soigralci so zaradi njega boljši. Igra za druge. 14 podaj je imel in ne bom omenjal kolikokrat je izvedel tudi 'hokejsko podajo' (podaja pred podajo strelcu). Neverjetno pritiska na nasprotnike. Vedno znova igrajo preko njega v pick'n'rollu. To je ogromna odgovornost zanj in on se z njo odlično sooča skoraj vsako noč," je o Dončiću dejal trener, ki je s svojim moštvom doživel četrti poraz na petih letošnjih tekmah.

Tudi Dončićev trener Jason Kidd je bil vrhunski organizator lige, zdaj pa lahko iz prve vrste občuduje trenutno verjetno najbolj razigranega igralca v ligi NBA. "Zaupal je soigralcem, še posebej v zadnji akciji (rednega dela) tekme, ko je prodrl pod koš in nekako s podajo našel odprtega Reggieja Bullocka. Lahko bi se vprašali zakaj ni Luka takrat metal, ampak to dokazuje koliko zaupa svojim soigralcem. Njegova zrelost in inteligenca sta tako visoka, da razume kaj mora početi v vsakem trenutku. Velikokrat smo razvajeni, ker imamo nekoga, ki ima lahko na tekmi trojni dvojček in nosi naše moštvo," je z izbranimi besedami o Dončiću tako kot že neštetokrat prej govoril popularni 'J. Kidd'.