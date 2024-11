Kljub poškodbam je Kidd prvič letos zadovoljen po tekmi: Na tem moramo graditi

Dallas Mavericks so v domači dvorani zlahka premagali ekipo Chicago Bulls s 119:99 in si zagotovili peto zmago sezone. Luka Dončić je blestel z 27 točkami, 13 podajami in sedmimi skoki ter pomagal svoji oslabljeni ekipi, da je v zaključek tekme vstopila mirno in jo zaključila s prepričljivo zmago.

Tokrat je bila ključna obramba. Chicago je iz igre metal zgolj 38-odstotno, predvsem zaradi izjemne obrambe Luke Dončića, ki je zabeležil štiri ukradene žoge in njegovih soigralcev, ki so hitro rotirali in učinkovito zapirali prostor. Dončić, ki je že v ponedeljek proti Indiani zbral 15 asistenc, je ponovno blestel kot podajalec in organizator igre. Kyrie Irving je prav tako odigral pomembno vlogo s 17 točkami, po obračunu pa je dejal, da je zanj bilo ključno, da igra nesebično in vključi soigralce. "Ko začnem tako vroče, bi si želel še naprej pritiskati," je povedal Irving, ki je v prvi četrtini dosegel kar 15 točk. "A trenutno gradimo ekipo in želim, da se vsi počutimo vključeni v igro," je nadaljeval.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Strelski učinki igralce Dallasa so iz obračuna v obračun za zdaj dokaj nepredvidljivi, a Irving verjame, da bo moštvo kmalu našlo svoj stil igre. "Odvisno bo od tega, kdo je vsak večer v pravi formi," je dejal Irving. "In od tega, kako dobro uporabimo naše sposobnosti. To je nekaj, kar še vedno skušamo ugotoviti. Kako izvleči najboljše drug iz drugega, saj se ekipe prilagajajo našemu načinu igre in še nismo našli popolne igre, kjer bi žoga krožila, mi bi pa veliko tekli in v obrambi ustavljali nasprotnike." Dallas je igral brez pomembnih članov, saj so P. J. Washington, Dereck Lively II in Maxi Kleber manjkali zaradi poškodb, kar je trenerja Jasona Kidda prisililo v spremembe. Naji Marshall je vstopil v začetno peterko, Dwight Powell in O-Max Prosper pa sta odigrala večje vloge kot po navadi. Powell je tekmo končal s petimi točkami, petimi skoki, tremi asistencami, dvema ukradenima žogama in blokado v 20 minutah igre.