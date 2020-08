'Vsi pri Realu so vedeli, kdo je najboljši v ekipi, le Luka ni'

"Sprva mu nisem verjel, mislil sem, da se šali. Nato pa mi je pojasnil, da gre za 15-letnega dečka, člana mladinske ekipe, ki ga občasno vpokličejo na članske treninge, kjer znova in znova navduši. 'Vsi trenerji in tudi vsi igralci vedo, da je že zdaj najboljši košarkar v klubu. Edini, ki se tega še ne zaveda, je on sam,' mi je dejal. Tako sem prvič slišal za Luko," se je besed enega od Dončićevih nekdanjih soigralcev spominjal Elhassan.

Elitni klub 30+20+10

Slovenski košarkarski as je ob zmagi svojega Dallasa proti Sacramentu prispeval neverjetnih 34 točk, 20 skokov in 12 asistenc. Od leta 1976, ko sta se čez lužo združili ligi NBA in ABA, je ta dosežek uspel zgolj štirim posameznikom – Davidu Leeju,DeMarcusu Cousinsu, Nikoli Jokiću. Poleg tega je Dončić z 21 leti postal najmlajši v vsej zgodovini severnoameriške profesionalne košarke s tem dosežkom. Pred tem si je ta naziv lastil legendarni Kareem Abdul-Jabbar, ki mu je to v dresu Milwaukee Bucksov uspelo davnega leta 1969, ko jih je štel 22.