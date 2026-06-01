Košarka

EP U20: Vstopnice za tekme v Stožicah že v prodaji

Ljubljana, 01. 06. 2026 13.01 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Košarkarska tekma med Slovenijo in Grčijo

Do začetka evropskega prvenstva mlajših članov (U20) je ostalo še 40 dni, na Košarkarski zvezi Slovenije pa pospešeno potekajo številni dogodki in delovni procesi. Odlična novica prihaja tudi za vse ljubitelje košarke, ki si za oglede tekem skupinskega dela v Stožicah že lahko zagotovijo vstopnice. Prenose tekem boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Od prvega sodniškega meta na evropskem prvenstvu za reprezentance do 20. leta starosti nas loči le še nekaj tednov, navijači pa si lahko svoje mesto na tribunah zagotovijo že zdaj, sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva, ki bo med 11. in 13. julijem potekal v Stožicah, so torej že v prodaji, cene pa se začnejo pri 15 evrih. Za tiste, ki želijo izkusiti skupinski del v celoti, so na voljo tudi celodnevne vstopnice za obe dvorani po ceni 29 evrov. To pomeni možnost, da v enem dnevu spremljate več reprezentanc, različne košarkarske stile in igralce, o katerih bo evropska košarka govorila v prihodnjih letih.

Prenose tekem iz Stožic boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO!

Na voljo so tudi ekskluzivni sedeži ob igrišču ter VIP paketi za veliko in malo dvorano, namenjeni vsem, ki želijo prvenstvo doživeti iz neposredne bližine parketa in v posebnem ambientu največjega košarkarskega dogodka poletja v Sloveniji.

košarka evropsko prvenstvo fiba u20 vstopnice slovenska reprezentanca

Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Skriti pritisk, ki vpliva tudi na zdravje
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
