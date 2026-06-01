EP U20: Vstopnice za tekme v Stožicah že v prodaji

Od prvega sodniškega meta na evropskem prvenstvu za reprezentance do 20. leta starosti nas loči le še nekaj tednov, navijači pa si lahko svoje mesto na tribunah zagotovijo že zdaj, sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva, ki bo med 11. in 13. julijem potekal v Stožicah, so torej že v prodaji, cene pa se začnejo pri 15 evrih. Za tiste, ki želijo izkusiti skupinski del v celoti, so na voljo tudi celodnevne vstopnice za obe dvorani po ceni 29 evrov. To pomeni možnost, da v enem dnevu spremljate več reprezentanc, različne košarkarske stile in igralce, o katerih bo evropska košarka govorila v prihodnjih letih.