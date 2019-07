Vučević ne bo okrepil Dallasa, Dončić svari: Potrebujemo pomoč

Po tem, ko so se uspešno dogovorili za podaljšanje pogodbe s Kristapsom Porzingisom, so Dallas Mavericksi začeli delati na naslednji odmevnejši okrepitvi, ki bi z Latvijcem in slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem sestavljala tako imenovani "Big Three", veliko trojico. Tretji kos sestavljanke pa ne bo Črnogorec Nikola Vučević, ki je po odlični sezoni z Orlando Magici podaljšal pogodbo. Kaj pa Goran Dragić?

Vučević (desno) je na Floridi ljubljenec navijačev Čarovnije in prva violina moštva. FOTO: AP Ni skrivnost, da je bil Nikola Vučevićprioriteta vodstva ekipe Dallas Mavericks, a se je košarkar, ki je letos prvič nastopil na tekmi zvezd lige NBA, odločil podaljšati pogodbo z Orlando Magici. V štirih sezonah so mu pri Čarovniji obljubili kar 88,32 milijona evrov. in ga tako nagradili za izvrstno leto, v katerem se mu je s floridsko ekipo uspelo prebiti v končnico prvič po sezoni 2011/12. ORLANDO Vučević, ki se je sicer rodil v Švici, je po nastopanju za losangeleško univerzo USC na naboru leta 2011 pristal v vrstah Philadelphia 76ersov, kjer ni blestel. Že naslednje leto so ga poslali v Orlando, kjer se je nekdanji član podgoriške Budućnosti uveljavil v enega najobetavnejših centrov v ligi, zares pa je eksplodiral v minuli sezoni, ko je v povprečju dosegal 20,8 točke, 12 skokov in 3,8 podaje na tekmo ter prvič nastopil na tekmi zvezd. Dončić: V vsakem primeru bomo poskušali v končnico

Po tem, ko je postalo jasno, da bo Vučević podaljšal z Orlandom, se zdi, da bo Dallas ostal brez tako želele tretje zvezde, čeprav je tudi Luka Dončićjavno priznal, da bo s Kristapsom Porzingisom, ki zaradi hude poškodbe še ni odigral nobene tekme v Teksasu, potreboval nekaj pomoči. "Jaz in KP (Porzingis, op. a.) sva mlada, zato mislim, da potrebujeva nekaj pomoči, igralce, ki nama lahko pomagajo," je spletna stran Mavs.compred dnevi navajala Dončića. "A če ga bomo dobili ali ne, bomo v vsakem primeru poskušali priti v končnico,"je še dodal 20-letni ljubljanski as. Blizu je bil tudi Goran Dragić

Dallas je "lovil" tudi Kembo Walkerja, ki pa je pristal pri Boston Celticsih, Al Horfordse je odpravil v Philadelphio, Julius Randle pa v vrste New York Knicksov. Med prostimi igralci lahko Mavsi zdaj realistično upajo le še na DeMarcusa Cousinsa, za katerim je naporna in poškodb polna sezona v vrstah podprvakov Golden State Warriorsov. Po zadnjih informacijah ni dosti manjkalo, da bi Mavsi v menjavi igralcev s tremi klubi iz vrst ekipe Miami Heat pripeljali Gorana Dragića, nekdanjega kapetana slovenske reprezentance, ki bi tako spet združil moči z Dončićem, a naj bi posel v zadnjem hipu padel v vodo. MAVS